Nico Hülkenberg (Haas/10.): «Alles herausgequetscht»

​Qualifying zum Grossen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring: Zum siebten Mal in dieser Saison erobert Nico Hülkenberg für das US-amerikanische Haas-Team in der Quali einen Top-Ten-Platz. Der 191-fache GP-Sieger sagt: «I

Für Haas-Teamchef Günther Steiner steht fest: «Nico Hülkenberg ist der beste Qualifyer, den wir je in unserem Formel-1-Team hatten. Das beweist Nico ein ums andere Mal.»

Auch auf dem Hungaroring war auf den 35-jährigen Deutschen Verlass: Startplatz 10, wieder vor seinem dänischen Stallgefährten Kevin Magnussen (nur 19.), beim Quali-Duell steht es inzwischen 9:2 für den Emmericher.

Hülkenberg nach dem spannenden Abschlusstraining zum Traditions-GP von Ungarn: «Ich glaube, ich habe heute alles herausgequetscht aus dem Wagen. Ich habe wirklich das Gefühl, da draussen nichts liegengelassen zu haben. Aber es hat einfach nicht gereicht von der Leistungsfähigkeit des Wagens her, um ein besseres Ergebnis zu erringen. Von daher bin ich zufrieden.»

Die Formel 1 hat in Ungarn mit einem neuen Format experimentiert: Q1 mit dem harten Reifen, Q2 mit dem mittelharten, Q3 mit dem weichen. Es war vor dem Abschlusstraining nicht klar, ob es Nico Hülkenberg gelingen würde, die harten Reifen so zum Arbeiten zu bringen, dass er den Einzug in Q3 schafft.

Nico weiter: «Zum Glück hat alles gepasst, und auch mit dem harten Reifen hat sich der Wagen nicht so schlecht angefühlt. Danach wurde alles ein wenig einfacher. Auch mir war nicht ganz klar, wie die Quali in diesem neuen Format ablaufen würde, aber letztlich ist eigentlich alles ganz gut gegangen. Wieder in den Top-Ten zu stehen, das ist für uns sehr positiv.»





Qualifying, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,609 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,612

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,694

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,905

05. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:16,971

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,992

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:17,034

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,035

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,045

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,186

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,703

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,841

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:18,002

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,144

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,217

16. Alex Albon (T), Williams, 1:18,917

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,919

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,027

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,206

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,248