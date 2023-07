Ungarn-GP in Österreich: Starke Zahlen für ServusTV 26.07.2023 - 09:17 Von Gino Bosisio

© LAT Max Verstappen hat in Ungarn gewonnen

Die Live-Übertragung des Ungarn-GP brachte dem Sender ServusTV am Sonntag im Durchschnitt eine halbe Million Zuschauer. In Spa ist ServusTV erneut an der Reihe.