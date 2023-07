Belgien-GP im TV: Hardenacke trifft Dr. Helmut Marko

Die Formel 1 fährt am Wochenende in Belgien, inklusive Sprint. Bei den Sessions verschiebt sich also wieder einiges. Hier findet Ihr alle Infos zu den TV-Übertragungen.

Vor der Sommerpause macht der Formel 1 Zirkus noch Halt im belgischen Spa, zugleich wird zum dritten Mal in dieser Saison das neue Sprint-Format durchgeführt. Das Qualifying findet somit bereits am Freitag, das Sprint-Qualifying sowie der eigentliche Sprint am Samstag statt.

Max Verstappen, der in Budapest das siebte Saisonrennnen in Folge für sich entschied und somit zugleich für Red Bull die Siegesserie auf nun zwölf Rennen ausbauen konnte, will den neuen Rekord seines Rennstalls beim Großen Preis von Belgien weiter ausbauen.

Sky überträgt den Großen Preis von Belgien am Sonntag in Deutschland live und exklusiv. Sascha Roos wird alle Sessions in Spa live kommentieren und hierbei von Sky Experte Timo Glock unterstützt.

Vor Ort begrüßen außerdem Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner die Zuschauer. Leo Lackner wird als Datenexperte das Renngeschehen wie gewohnt begleiten.

Vormerken: Am Samstag nach dem Sprint wird die zweite Folge «Hardenacke trifft…» auf Sky Sport F1 ausgestrahlt. Dieses Mal war Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko zu Gast, der vor dem Großen Preis von Österreich im tiefgründigen Gespräch mit Peter Hardenacke u.a. erstmals ausführlich über seinen schweren Rennunfall aus dem Jahr 1972 sprach, bei dem er sein linkes Auge verlor und aufgrund dessen seine verheißungsvolle Motorsportkarriere beenden musste.

Die Entdeckung Max Verstappens sowie dessen erster WM-Titel werden ebenfalls thematisiert, zudem nennt Marko die Gründe, weshalb 2021 die härteste Saison war, die er je erlebt habe.

Das komplette TV-Programm aus Spa haben wir erneut in einer Übersicht zusammengestellt.

Belgien-GP im Fernsehen

Freitag, 28. Juli

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Highlights

09.45 Uhr: Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel vs. Hamilton

10.50 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up – Das Motorsport Spezial

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Pressekonferenz Fahrer

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Uhr: Erstes Training

15.40 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

16.35 Uhr: Sky Sport F1 – Funniest Moments 2022

16.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.00 Uhr: Qualifying

18.05 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Belgien 1995

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Belgien 1997

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Belgien 1998

Samstag, 29. Juli

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Belgien 2000

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

10.55 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Belgien 1992

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint Shootout

11.45 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint Shootout

12.00 Uhr: Sprint Shootout

12.45 Uhr: ServusTV – Sprint Shootout Analyse

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Biggest F1 Stories of 2022

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

15.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

16.15 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung Sprint

16.30 Uhr: Sprint

17.00 Uhr: ServusTV –Sprint Analyse

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft Helmut Marko

18.15 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

18.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Shootout Wiederholung

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft Helmut Marko

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Shootout Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

Sonntag, 30. Juli

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel vs. Alonso

08.10 Uhr: Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel vs. Hamilton

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Türkei 2006

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft Helmut Marko

13.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Belgien-GP

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Belgien-GP

14.10 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Belgien-GP

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Belgien-GP

15.00 Uhr: Grosser Preis von Belgien

16.40 Uhr: ServusTV – Analyse Belgien-GP

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome: Belgien-GP

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft Helmut Marko

21.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung