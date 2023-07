Belgien-GP im Fernsehen: Angst vor neuer Blamage

​2021 blamierte sich die Formel 1 am verregneten GP-Wochenende von Belgien bis auf die Knochen. Nun steht uns ein Sprint-Weekend bevor, und erneut ist die Wetterprognose ganz schlecht.

Grosser Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps 2021: Die Formel 1 stolperte in eine Blamage. Es regnete den ganzen Tag, aus dem Rennstart um 15.00 Uhr wurde nichts, die Formationsrunde wurde in Fünfminutenschritten verschoben, und als das Feld vom Safety-Car mit Bernd Mayländer am Lenkrad

endlich in die Sintflut hinausgeführt wurde, war nach wenigen Sekunden klar – so kann nicht gefahren werden. Also rote Flagge.

Um 18.06 verkündete der damalige Rennchef Michael Masi: Rennstart in elf Minuten. Der Australier: «Die Wetterexperten der Teams und auch unsere Meteorologen hatten eine Lücke im schlechten Wetter erkannt. Wir glaubten fest daran, dass wir noch ein Rennen zeigen können.»

Aber erneut wurde klar: Viel zu viel Wasser auf der Bahn, zu viel Gischt, Aquaplaning überall. Masi drückte um 18.25 Uhr auf den Knopf für rote Flagge (Abbruch), um 18.44 Uhr kam die Meldung – das Rennen wird nicht wieder aufgenommen.

Aufgenommen wurde dafür eine heftige Diskussion. Lewis Hamilton schimpfte: «Als bekannt wurde, dass wir das Rennen wieder aufnehmen, war ich verblüfft. Denn man konnte sehen, dass sich das Wetter nicht gebessert hat. Um genau zu sein, gab es keinen Moment, an welchem man dieses Rennen guten Gewissens hätte freigeben können. Aber wir haben offenbar eine Vorschrift, dass wir erst dann ein Rennen gezeigt haben, wenn zwei Runden zurückgelegt worden sind. Die wussten das, also haben sie uns für zwei Runden hinter dem Safety-Car auf die Bahn geschickt.»



Nun könnte in Sachen Wetter eine ähnlich missliche Situation entstehen: Die belgischen Meteorologen sprechen von Regen an allen drei Tagen. Für die einzelnen Trainings und Rennen sieht das so aus:



Freitag, Training 13.30 bis 14.30 Uhr: Regen zu 50 Prozent, Intensität leicht.



Freitag, Quali fürs Rennen, 17.00 bis 18.00: Regen zu 50 Prozent, Intensität leicht.



Samstag, Sprint-Quali ab 12.00 Uhr: Regen zu 90 Prozent, starke Intensität.



Samstag, Sprint ab 16.30 Uhr: Regen zu 90 Prozent, abnehmende Intensität.



Sonntag, Grand Prix ab 15.00 Uhr: Regen zu 80 Prozent, Intensität leicht.



Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden, dazu haben wir für Sie wie gewohnt die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengestellt.





Belgien-GP im Fernsehen

Freitag, 28. Juli

09.45 Uhr: Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel vs. Hamilton

10.50 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up – Das Motorsport Spezial

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Pressekonferenz Fahrer

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Uhr: Erstes Training

15.40 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

16.35 Uhr: Sky Sport F1 – Funniest Moments 2022

16.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.00 Uhr: Qualifying

18.05 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Belgien 1995

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Belgien 1997

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Belgien 1998



Samstag, 29. Juli

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Belgien 2000

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

10.55 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Belgien 1992

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint Shootout

11.45 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint Shootout

12.00 Uhr: Sprint Shootout

12.45 Uhr: ServusTV – Sprint Shootout Analyse

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Biggest F1 Stories of 2022

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

15.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

16.15 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung Sprint

16.30 Uhr: Sprint

17.00 Uhr: ServusTV –Sprint Analyse

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft Helmut Marko

18.15 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

18.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Shootout Wiederholung

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft Helmut Marko

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Shootout Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint kompakt



Sonntag, 30. Juli

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel vs. Alonso

08.10 Uhr: Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel vs. Hamilton

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Türkei 2006

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft Helmut Marko

13.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Belgien-GP

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Belgien-GP

14.10 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Belgien-GP

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Belgien-GP

15.00 Uhr: Grosser Preis von Belgien

16.40 Uhr: ServusTV – Analyse Belgien-GP

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome: Belgien-GP

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft Helmut Marko

21.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung