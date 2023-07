Belgien-GP im Fernsehen: So geht Wetter-Chaos weiter

Im Sprint führte Bernd Mayländer das Feld im Safety-Car an, so könnte das auch im Grand Prix aussehen

​Traditions-GP von Belgien: Das wankelmütige Wetter hat bislang das Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps geprägt. Wir sagen, wie das auf der Ardennen-Rennstrecke weitergeht.

Das Wetter an diesem Wochenende ist eine Wundertüte: Sonnenschein (selten), Sprühregen (oft), Starkregen (ab und an), Regenbogen (leider nur ein Mal), es wird Einiges geboten am Circuit de Spa-Francorchamps.

Der Sprint vom 29. Juli begann hinter dem Safety-Car und auf Regenreifen, als das Feld freigegeben wurde, holte die Hälfte der Piloten Intermediate-Reifen ab, die andere Hälfte folgte in der Runde darauf. Nach einem spannenden Sprint triumphierte WM-Leader Max Verstappen vor dem verblüffenden Oscar Piastri im McLaren und Pierre Gasly mit Alpine.

Was kommt heute zu auf die allen Wetterverhältnissen trotzenden Fans? Die belgischen Meteorologen sagen: Zu 50 Prozent Regen, wenn der Grand Prix losgehen soll (15.00 Uhr), in mittlerer Intensität.

Aber der langjährige Formel-1-Fahrer und heutige Sky-Mitarbeiter Martin Brundle weiss: «Hier herrscht ein eigenartigen Mikroklima. Es ist nicht selten, dass es bei Start und Ziel trocken ist, im hinteren Pistenbereich aber schüttet. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass sich die Meteorologen täuschen.»



Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich finden Sie hier unten auch die wichtigsten Sendetermine von ServusTV, Sky, SRF und ORF.





Belgien-GP im Fernsehen

Sonntag, 30. Juli

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Türkei 2006

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Ungarn 2023

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft Helmut Marko

13.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Belgien-GP

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Belgien-GP

14.10 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Belgien-GP

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Belgien-GP

15.00 Uhr: Grosser Preis von Belgien

16.40 Uhr: ServusTV – Analyse Belgien-GP

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome: Belgien-GP

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft Helmut Marko

21.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2