Pierre Gasly (3.): «Fühlte sich nicht sicher an»

Pierre Gasly fuhr im Sprint auf dem Circuit de Spa-Francorchamps von Startplatz 6 auf Platz 3. Er freute sich über den Podestrang, sprach aber auch über die schwierigen Bedingungen, unter denen das Rennen stattfand.

Der Belgien-Sprint fiel wegen des schlechten Wetters verkürzt aus, die Fahrer starteten mit Verspätung ins knapp 100 km lange Rennen und absolvierten vier Formationsrunden, bevor sie loslegten. Pierre Gasly, der von Startplatz 6 losgefahren war, gehörte zu jener Gruppe von Piloten, die gleich an die Box abbogen, um ihre Regenreifen gegen einen Satz der Intermediates zu tauschen.

Dadurch rückte er auf den dritten Platz vor. Und diesen verteidigte der Franzose bis ins Ziel, erst gegen Sergio Pérez und später auch gegen Lewis Hamilton. «Es fühlt sich grossartig an, auf dem Podest zu sein. Ich gab alles, und ich sah, wie Hamilton näher kam. Ich konzentrierte mich aufs Fahren und darauf, eine saubere Runde nach der anderen abzuspulen. Das war nicht einfach, weil die Reifen abbauten, aber ich gab mein Bestes und das zahlte sich schliesslich aus», berichtete der Franzose.

Gasly übte aber auch Kritik, denn die Sicht war zu Beginn des Rennens wegen der starken Gischt sehr eingeschränkt. «Das Problem war schon die Sicht, die Gischt dieser Autos ist unglaublich stark, und sie verzieht sich auch nicht so schnell. Ich sah nicht einmal, was zehn oder zwanzig Meter vor mir war, selbst als wir alle dabei waren, die Reifen aufzuwärmen.»

«Ich war auf Position 6 unterwegs und konnte nichts erkennen», schilderte der Alpine-Pilot. «Ich kann mir vorstellen, wie schlecht die Sicht weiter hinten im Feld war. Man hofft einfach aufs Beste, aber es fühlte sich nicht sicher an. Als das Rennen endlich richtig losging, hoffte ich einfach, dass keiner Abfliegt oder in der Mitte der Geraden kollidiert, denn wir wissen, wie schlimm das ausgehen kann. Wären Oscar Piastri oder Max Verstappen in der Mitte der Geraden stehen geblieben, dann wäre ich ihnen direkt ins Auto gekracht. Es braucht nur einen Fahrer, der am falschen Ort strandet, da kann es sehr schnell sehr schief gehen», mahnte er.

Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2