Frederik Vesti: F1-Einsatz für Mercedes in Mexiko

Mercedes-Junior Frederik Vesti gibt im Oktober sein Debüt an einem Formel-1-Rennwochenende: In Mexiko-Stadt darf der Däne im diesjährigen GP-Auto von Mercedes am ersten freien Training teilnehmen.

Frederik Vesti darf sich freuen: Nachdem er im Vorjahr beim Young-Driver-Test nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi erstmals in einem Formel-1-Renner sass, wird er auch in diesem Jahr weitere Erfahrungskilometer sammeln können: Am GP-Wochenende in Mexiko-Stadt darf er beim ersten freien Training Gas geben.

Auf seinen zweiten Einsatz auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez freut sich der 21-jährige Däne schon. «Ich bin unheimlich stolz, in Mexiko-Stadt das erste Training für das Team zu bestreiten. Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung. Es ist fantastisch, daran zu denken, dass ich in weniger als zwei Monaten meine erste offizielle Formel 1-Session mit Mercedes absolvieren werde, einem Team, das achtmaliger Konstrukteurs-Weltmeister ist», sagt er.

«Das war für mich immer ein Kindheitstraum, und etwas, wofür ich während meiner gesamten Nachwuchskarriere gekämpft habe», fügt der aktuelle Formel-2-Gesamtzweite an. «Es hat mich viel harte Arbeit gekostet, und dies ist ein sehr wichtiger Schritt auf meinem Weg. Ich freue mich darauf, mich in einem Formel-1-Auto neben einigen der besten Fahrer der Welt weiterentwickeln zu können. Ich möchte Mercedes, aber auch meinen Sponsoren und meinem Manager dafür danken, dass sie mir diese unglaubliche Chance ermöglichen.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärt: «Fred ist in diesem Jahr bislang eine beeindruckende Formel-2-Saison gefahren. Ein Einsatz im ersten Training ist der nächste Schritt in seiner Entwicklung und wir freuen uns, dass wir ihm diese Gelegenheit bieten können. Er ist ein talentierter junger Fahrer, der nicht nur schnell, sondern auch aufmerksam ist, und er versteht genau, was das Team von ihm im Auto erwartet. Ich bin mir sicher, dass er eine gute Leistung bringen und eine solide Ausgangsbasis für unsere Arbeit am Wochenende schaffen wird.»

Mit dem Einsatz von Vesti erfüllt das Team die Auflage, bei zwei ersten Trainings in diesem Jahr jeweils einen Rookie einzusetzen. Welcher der beiden Stammfahrer von Mercedes aussetzen wird, teilt das Team nicht mit.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3