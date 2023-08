Martin Brundle: Klare Kritik an Alpine-Entlassungen

Das Alpine-Team stand am Belgien-Wochenende nicht nur wegen des Podestplatzes von Pierre Gasly im Sprint in den Schlagzeilen, sondern auch durch die Entscheidung, sich von mehreren Leuten aus der Teamführung zu trennen.

Das Alpine Team sorgte am vergangenen Formel-1-Wochenende in Belgien für Empörung bei vielen Beobachtern. Denn das Werksteam des französischen Autobauers Alpine bekommt eine neue Teamführung. Nachdem vor kurzem bereits Alpine-CEO Laurent Rossi seinen Posten hatte räumen müssen und durch Philippe Krief ersetzt wurde, gab das Team gleich drei weitere Abgänge bekannt.

Neben dem erfahrenen Formel-1-Techniker Pat Fry, der bereits bei Williams eine neue Stelle gefunden hat, waren auch Teamchef Otmar Szafnauer und Sportchef Alan Permane beim Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps zum letzten Mal im Einsatz. Die Leitung des GP-Rennstalls übernimmt nun Bruno Famin, Vizepräsident von Alpine Motorsport.

Bis ein neuer Sportchef gefunden wird, erledigt Julian Rouse den Job des Sportchefs. Er war bisher als Leiter der Fahrer-Akademie von Alpine tätig. ausserdem wurde Matt Harman als leitender Techniker ernannt. Die Entscheidung, die Abgänge mitten im Rennwochenende zu verkünden, sorgte für Verblüffung und Kritik im Fahrerlager.

Auch Martin Brundle schreibt in seiner neuesten Analyse auf «Skysports.com»: «Ich bin immer noch erstaunt über den erzwungenen Alpine-Massenabgang von den Leuten, die über viel Formel-1-Erfahrung verfügen. Es muss davon ausgegangen werden, dass kluge und sachkundige Leute nachrücken werden, von denen wir noch nichts gehört haben.»

«Aber die öffentliche Bestätigung der Entlassungen von Teamchef Otmar Szafnauer und Sportdirektor Alan Permane noch während des Wochenendes, an dem sie an der Boxenmauer ihrer Arbeit nachgehen mussten, war selbst für Formel-1-Standards, die in dieser Hinsicht nicht gerade hoch sind, brutal», bewertet der GP-Veteran das Vorgehen.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3