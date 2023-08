Fred Vasseur: Ferrari zu dumm und am Ende

Charles Leclerc wurde in Belgien Dritter

​Ferrari hat beim Grossen Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps mit Charles Leclerc einen dritten Platz eingefahren. Teamchef Fred Vasseur macht sich über die Kritiker lustig.

So schnell geht das: Beim Ungarn-GP war Ferrari hinter Red Bull Racing, McLaren und Mercedes nur vierte Kraft, eine Woche später beim Belgien-GP jedoch «best of the rest», mit Charles Leclerc auf Rang 3 hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez.

Sky-GP-Experte Ralf Schumacher bezeichnete Ferrari in Ungarn als «kleines Desaster. Charles Leclerc macht immer wieder diese Fehler, die ihm mit seiner Erfahrung nicht mehr unterlaufen dürften. Und Carlos Sainz scheint den Glauben ans Team verloren zu haben.»

In Italien setzte es viel Kritik für Ferrari. Tenor: Wenn McLaren solche Fortschritte erzielen kann, wieso gelingt das dann dem berühmtesten Rennstall der Welt nicht?

Fred Vasseur konnte sich nach dem Traditions-GP von Belgien einen kleinen Seitenhieb für die Kritiker nicht verkneifen. «Ich bleibe ruhig, denn noch vor einer Woche hiess es, Ferrari sei zu dumm und am Ende, während McLaren diesen Höhenflug hat.»

«Und nun liegt Ferrari auf einmal gleich hinter Red Bull Racing und McLaren ist auf einmal vierte Kraft. Für mich beweist das – im Verfolgerfeld geht es um Nuancen. Wir nehmen ein Wochenende ums andere und lassen uns nicht beirren. Es ist schön, auf einer positiven Note in die Sommerpause zu gehen.»



«Was ein berechtigter Einwand ist: Wir sind zu wenig konstant. Aber nochmals – zwischen Rang 2 und 11 geht es oft nur um wenige Zehntelsekunden. Alles hängt von der Charakteristik des Autos und der jeweiligen Rennstrecke ab, vom Abtriebs-Niveau, das gewählt wird, das wiederum beeinflusst das Reifen-Management.»



«Ich gehe davon aus, dass es bis zum Ende der Saison ein stetiges Auf und Ab geben wird. Aber es stimmt schon – um detaillierter zu verstehen, wo wir zulegen müssen, brauchen wir konstantere Leistungen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3