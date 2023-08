Mike Krack: «Ich möchte nicht zu viel versprechen»

Mike Krack gesteht: In Budapest hatte das Aston Martin Team aus Silverstone ein besseres Ergebnis erwartet. Der Teamchef verrät, wie er auf Enttäuschungen reagiert und was er vom 2. Teil der Saison erwartet.

Nur drei Punkte holte das Aston Martin Team auf dem Hungaroring, zwei davon eroberte Fernando Alonso mit dem neunten Platz und den dritten WM-Zähler trug dessen Teamkollege Lance Stroll bei, der die Ziellinie gleich hinter dem zweifachen Weltmeister kreuzte. Das war deutlich weniger, als sich die Teamführung des Rennstalls aus Silverstone erhofft hatte.

Teamchef Mike Krack sagt in seiner Analyse der bisherigen Saison rückblickend: «Budapest hat uns die Augen geöffnet. Wir dachten, dass wir dort stark sein würden, und das waren wir nicht. Aber es hat uns dazu gebracht, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und Ungarn nicht isoliert zu betrachten, sondern Budapest im Zusammenhang mit Silverstone, Barcelona und so weiter zu sehen. Das ist alles ein wichtiger Lernprozess.»

Und der Luxemburger mahnt: «Ich habe schon zu Beginn der Saison gesagt, dass es bei einem Upgrade ein paar Rennen braucht, um zu verstehen, wie sich dieses auf das Fahrverhalten auswirkt. Nach vielen Analysen, die wir im Anschluss an Budapest durchgeführt haben, wissen wir, was wir tun und welche Änderungen wir vornehmen müssen. Wir haben uns weniger verbessert als die anderen, also liegt es jetzt an uns, uns stärker zu verbessern als der Rest.»

Krack weiss: «Die Formel 1 ist unglaublich kompliziert. Ich möchte nicht zu viel versprechen. Es könnte einige versteckte Dinge geben, die wir noch nicht erkannt haben, aber die ersten Anzeichen aus unserer Analyse zeigen, dass wir jetzt mehr über unsere Schwächen wissen und auch darüber, wie wir uns verbessern können. Ich erwarte, dass es in der zweiten Saisonhälfte noch enger zugehen wird.»

Enttäuschungen müsse er als Teamchef wegstecken können, erklärt der 51-jährige Ingenieur: «Wenn wir einen schlechten Tag haben, und das hat jeder, ist es wichtig, dass ich mich nicht wie ein geschlagener Hund von der Boxenmauer schleppe. Man muss zurück in die Box gehen und allen zeigen, dass wir beim nächsten Mal zurückschlagen werden.»

