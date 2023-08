Formel-1-Einstieg von Audi: Team bereitet sich vor

Noch tritt der Rennstall von Sauber Motorsport unter dem Namen Alfa Romeo Racing Team an, doch in Zukunft wird die Mannschaft aus Hinwil als Audi-Werksteam auftreten. Die Vorbereitungen dafür schreiten voran.

Am 26. August 2022 verkündete Audi im Rahmen des Belgien-GP-Wochenendes, was schon lange gemunkelt wurde. Der deutsche Autobauer wird ab 2026 in der Formel 1 antreten – mit einer eigens entwickelten Antriebseinheit. Im Oktober des vergangenen Jahres folgte dann die Bestätigung, dass der Schweizer Rennstall von Sauber Motorsport der Chassis-Partner des Teams wird.

In diesem Jahr bestätigte die Sauber-Gruppe schliesslich, dass Audi eine Minderheitsbeteiligung am Schweizer Unternehmen übernommen hat. Und dabei soll es nicht bleiben: In weiteren Schritten soll Audi weitere Anteile übernehmen, bis die Deutschen 75 Prozent an Sauber halten. Die restlichen Anteile soll der aktuelle Eigentümer Finn Rausing behalten.

Für die Audi-Übernahme werden bereits die Weichen gestellt. Im Team, das in diesem Jahr noch unter dem Namen Alfa Romeo Racing antritt, wird eifrig gearbeitet, um eine erfolgreiche Zukunft als Werksteam zu ermöglichen. Das Projekt sei auf einem guten Weg, erklärte Alessandro Alunni Bravi, Managing Director der Sauber-Gruppe, im Gespräch mit den Medien.

Und der Italiener betonte: «Wir arbeiten hart, um das Team in den nächsten beiden Jahren weiterzuentwickeln.» Man sei sich der Einschränkungen, die auch auf der finanziellen Seite existieren, bewusst. «Aber zusammen mit Andreas Seidl (CEO von Sauber Motorsport, Anm.) sind wir dabei, alle Schwächen auszumerzen und alle Chancen zu nutzen, die der Markt bietet, um die Mannschaft und die Infrastruktur zu verbessern.»

