Daniel Ricciardo: Fitnesstraining in der Sommerpause

Kurz vor der Sommerpause gab Daniel Ricciardo sein Comeback in der Formel-1-Startaufstellung. Der Australer bestritt zwei Rennen und nutzte die rennfreie Zeit, um an seiner Fitness zu arbeiten.

Eigentlich hatte sich Daniel Ricciardo auf eine einjährige Auszeit vorbereitet, nachdem er sein McLaren-Cockpit nach der Saison 2022 für seinen Landsmann Oscar Piastri hatte räumen müssen. Der achtfache GP-Sieger wechselte auf die Ersatzbank von Red Bull Racing, doch es dauerte nur wenige Monate, bis er wieder in der Startaufstellung stand.

Ricciardo übernahm das Cockpit von Nyck de Vries, der bei AlphaTauri nach zehn erfolglosen GP-Auftritten entlassen wurde. In Budapest durfte der Australier, der bereits 2012 und 2013 für den Rennstall aus Faenza (der damals noch unter dem Namen Toro Rosso in der Formel 1 angetreten war) auf Punktejagd gegangen war, sein Comeback feiern. Als Dreizehnter ging er leer aus, genauso wie beim darauffolgenden Rennwochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps.

Auf dem belgischen Traditionskurs wurde er im Sprint Zehnter, im Grand Prix musste er sich mit dem 16. Platz begnügen. Danach kündigte er an: «Viele freuen sich auf den wohlverdienten Urlaub, aber bei mir ist die Situation etwas anders. Mir bietet die Sommerpause eine gute Gelegenheit, um hinter den Kulissen weiter an meiner Fitness zu arbeiten. Ich werde mir ein paar Tage frei nehmen, aber danach werde ich die weiteren rennfreien Tage nutzen, um meine Fitness weiter zu verbessern.»

Tatsächlich verbrachte der 34-Jährige die rennfreie Zeit vor allem damit, zu trainieren, wie er rückblickend erzählt: «Auch wenn ich eine kleine Auszeit genossen habe, so habe ich doch den Großteil der letzten Wochen mit Training verbracht und die Chance genutzt, meine Fitness weiter aufzubauen, um für die zweite Saisonhälfte gerüstet zu sein.»

«Ich habe es wirklich genossen, zurück zu sein, und die beiden Rennen mit dem Team waren grossartig. Jetzt bin ich sehr motiviert und fühle mich auch so, wie ich mich fühlen möchte. Deshalb freue ich mich auf den Start in Zandvoort, eine sehr schnelle Strecke, an der eine tolle Atmosphäre herrscht», fügte Ricciardo an.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3