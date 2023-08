Daniel Ricciardo: «Will in Red Bull-Familie bleiben» 25.08.2023 - 16:19 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Daniel Ricciardo: «Natürlich ist es mein Traum, in einem grossen Team zu sein»

Daniel Ricciardo gab in Budapest sein Comeback mit AlphaTauri, nachdem er als Red Bull Racing-Reservist zu seinem alten Team zurückgekehrt war. Für den Australier steht fest: Er will in der Red Bull-Familie bleiben.