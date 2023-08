Daniel Ricciardo: Nach Zandvoort-Crash im Krankenhaus

Für Daniel Ricciardo endete das zweite freie Training vorzeitig. Der AlphaTauri-Pilot landete nach zehn Minuten bei einem eigenartigen Crash in der Streckenbegrenzung. Danach musste er ins Krankenhaus.

Daniel Ricciardo hatte keine Wahl: Als er im zweiten freien Training in Zandvoort in die überhöhte Hugenholtz-Kurve einbog, sah er den gestrandeten McLaren-Renner von Landsmann Oscar Piastri am oberen Teil der Kurve stehen. Der AlphaTauri-Pilot blockierte die Räder und fuhr geradeaus in die TecPro-Elemente, die zum Schutz der Fahrer an der Streckenbegrenzung aufgebaut worden waren.

Die Wiederholung der TV-Aufnahmen offenbarte, dass Piastri sich beim Einlenken in die schwierige Kehre verschätzt hatte, was dazu führte, dass er sich drehte und in der Streckenbegrenzung landete. Ricciardo, der spät angebraust kam, hätte den Papaya-Renner erwischt, wäre er nicht geradeaus gefahren.

Der Unfall blieb nicht ohne Folgen für den 34-jährigen Formel-1-Rückkehrer. Bereits am Funk klagte er darüber, dass er sich die Hand angeschlagen hatte. Deshalb ging es für ihn direkt nach dem Crash ins Medical Centre, während die Streckenposten die beiden beschädigten Autos von der Piste schafften und die Spuren des Unfalls an der Streckenbegrenzung beseitigten.

Dort wurde nach einer ersten Untersuchung die Entscheidung getroffen, Ricciardo ins Krankenhaus zu bringen, um seine linke Hand und den Arm zu röntgen. Noch ist nicht klar, ob und wie stark sich der achtfache GP-Sieger verletzt hat.

2. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,330 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,023 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,269

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,308

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,390

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,436

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,487

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,505

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,527

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,533

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,585

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,604

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,671

14. George Russell (GB), Mercedes, +0,679

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,744

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,763

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,074

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,363

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,571

20. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,766





1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit