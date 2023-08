Christian Horner zu Liam Lawson: «So ist Formel 1»

​Liam Lawson (21) springt bei AlphaTauri für den verletzten Daniel Ricciardo ein (Mittelhand links gebrochen). Lawson wird der zehnte GP-Fahrer aus Neuseeland – und steht vor einer schwierigen Aufgabe.

Formel-1-Rennfahrer aus Neuseeland haben es weit gebracht: Bruce McLaren war Wegbereiter und Innovator, das von ihm gegründete Team dominierte die CanAm-Serie, er gewann im eigenen Auto Formel-1-Rennen, sein Rennstall wurde zum zweiterfolgreichsten Team der Königsklasse nach Ferrari.

Chris Amon galt als bester Grand-Prix-Fahrer, der nie einen WM-Lauf gewinnen konnte. Sein Pech in entscheidenden Momenten war legendär. Rennlegende Mario Andretti formulierte das so: «Wäre er ein Bestatter, dann hätten die Leute aufgehört zu sterben.» Denny Hulme wurde 1967 Formel-1-Weltmeister und gewann acht Grands Prix.

An solche Leistungen konnten die Nachfolger nicht anschliessen: Howden Ganley, Graham McRae, John Nicholson und Mike Thackwell sind den meisten heutigen Formel-1-Fans unbekannt, nach Thackwell 1984 dauerte es 33 Jahre, bis der nächste Neuseeländer am Start war – Brendon Hartley. Aber der Red Bull-Junior konnte bei Toro Rosso (heute AlphaTauri) seine Chance nicht nutzen und musste Ende 2018 gehen.

Und nun also Liam Lawson. Der 21-Jährige aus Hastings war in jeder Autosport-Serie ein Siegfahrer und Titelkandidat.

2015 Formula First: Gesamtzweiter

2016 Formel Ford Neuseeland: Meister

2017 Formel 4 Neuseeland: Gesamtzweiter

2018 Formel 4 Deutschland: Gesamtzweiter

2019 Toyota Racing Series: Meister

2020 Toyota Racing Series: Gesamtzweiter

2021 DTM: Gesamtzweiter

2022 Formel 2: Gesamtdritter

2023 Super Formula: derzeit Gesamtzweiter



Lawson hat für beide Red Bull-Rennställe (Red Bull Racing und AlphaTauri) mehrfach getestet: 2021 nahm er nach dem WM-Finale von Abu Dhabi am Nachwuchsfahrertest teil, 2022 fuhr er für AlphaTauri in Belgien und Mexiko das erste freie Training. Im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi 2022 sass Lawson im ersten Training im Auto von Red Bull Racing.



Für Daniel Ricciardo einzuspringen, ist eine knifflige Sache, denn Lawson konnte nur ein freies Training fahren, bevor es in die Qualifikation geht.



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Klar wird Lawson ins kalte Wasser geworfen – ein Training in einem Auto, das er 2023 noch gar nicht gefahren war, und dies auch noch auf nasser Bahn, dann gleich in die Quali auf einer der tückischsten Strecken der Königsklasse. Aber so ist nun mal die Formel 1: Das Pech von Daniel ist die Chance für Liam, und nun werden wir sehen, was er daraus macht. Ich weiss, wie talentiert er ist, ich mache mir um ihn keine Sorgen.»



Im dritten freien Training zum Niederlande-GP landete Lawson auf Platz 18.





3. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,631 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,379 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,000

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,092

06. Alex Albon (T), Williams, +1,119

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,261

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,334

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,462

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,527

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,579

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,807

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,913

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,939

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,009

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +2,175

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2,427

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +4,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +6,851

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, ohne Zeit





2. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,330

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,023 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,269

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,308

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,390

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,436

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,487

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,505

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,527

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,533

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,585

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,604

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,671

14. George Russell (GB), Mercedes, +0,679

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,744

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,763

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,074

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,363

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,571

20. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,766





1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit