Italien-GP in Monza im Fernsehen: So wird das Wetter

​Nach dem Regen von Spa-Francorchamps und Zandvoort: Wir werfen einen Blick auf die Vorhersage für den Italien-GP in Monza. Beim kürzesten Rennen des Jahres im Highspeed-Tempel wäre eine nasse Bahn heikel.

Regen am Belgien-GP-Wochenende in Spa-Francorchamps vor der Formel-1-Sommerpause, Regen auch beim Niederlande-GP in Zandvoort nach Sommerpause. Und das war nicht die einzige Action auf nasser Bahn in diesem Jahr.

Regen in Monza, das will keiner. Die Monza-Rennstrecke, Highspeed-Tempel der Königsklasse, ist an sich schon gefährlich genug. Wie also sieht die Vorhersage fürs kommende Wochenende aus?

Die italienischen Meteorologen geben Entwarnung: Nur leichte Bewölkung an den zwei Trainingstagen des 1. und 2. September, viel Sonne auf beim Grand Prix vom 3. September, mit Höchsttemperatur von 28 Grad. Eine Schlechtwetterfront naht erst zu Beginn der darauffolgenden Woche. Aus heutiger Sicht wird sie das Rennwochenende nicht beeinträchtigen.

Der 14. WM-Lauf des Jahres wird also auf trockener Bahn stattfinden, der Grosse Preis von Italien auf aufgrund des hohen Tempos der kürzeste jener Rennen, die über die volle Distanz gehen.



2003 brauchte Michael Schumacher für die Siegesfahrt in Monza ganze 73 Minuten und 19 Sekunden.



Länger dauert es in Monza jeweils nur aus zwei Gründen: wegen einer Safety-Car-Phase oder wegen misslichen Wetters. Den zweiten Grund dürfen wir dieses Mal in aller Wahrscheinlichkeit ausser Acht lassen.



Wie sich das Renngeschehen entwickelt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF und SRF zusammengefasst.





Italien-GP im Fernsehen

Freitag, 1. September

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Niederlande-GP kompakt

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

10.35 Uhr: Sky Sport F1 – Box Box Box: Red Bulls 1st win

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2023

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm Up: Das Motorsport-Spezial

12.30 Uhr: Sky Sport F1 ¬– Pressekonferenz Fahrer

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Uhr: Erstes Training

15.45 Uhr: Sky Sport F1 ¬– Top 10 Onboards: GP Niederlande 2023

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Uhr: Zweites Training

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Italien 2019



Samstag, 2. September

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Italien 1989

10.20 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2023

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash!

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 Uhr: ORF 1– Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Uhr: Drittes Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.45 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

15.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 3. September

09.15 Uhr: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash!

11.10 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

11.40 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Italien-GP

13.40 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

14.25 Uhr: ORF 1 – Vorberichte zum Italien-GP

14.35 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Italien-GP

14.30 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung Italien-GP

14.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Italien-GP

15.00 Uhr: Grosser Preis von Italien

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.55 Uhr: ORF 1 – Motorhome

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3