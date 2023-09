Monza 2023: 10.000 Bäume nach Sturm zerstört

​Im Juli 2023 wurde Norditalien von Unwettern heimgesucht, auch das Autodromo Nazionale di Monza. Die Schäden haben den Park verändert: Fast jeder zehnte Baum wurde entwurzelt oder musste gefällt werden!

Die Monza-Rennstrecke liegt in der viertgrössten Parkanlage von Europa (mit 688 Hektar Land), der Parco di Monza ist dabei der grösste Park von Europa, der von einer Mauer umgeben ist. Der Park wurde 1808 nach drei Jahren Arbeit fertiggestellt und ist – als Vergleich – zweieinhalb Mal so gross wie der Central Park von New York. Rund 110.000 Bäume stehen hier, 26 Bauernhöfe, drei Mühlen und ein Hirschgehege.

2023 fällt vielen Besuchern im königlichen Park auf: überall Baumstämme, markant weniger dichter Bestand der alten Bäume. Zahlreiche Fans fragen sich: Was nur ist hier passiert?

Ende Juli entstanden bei vier Tage langen Unwettern über Norditalien Schäden in Milliardenhöhe, und auch die Parkanlage von Monza durch dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Parkbetreiber beklagen tausende umgefallener oder stark beschädigter Bäume – insgesamt fielen 10.000 Bäume entweder gleich um oder mussten bei den Aufräumarbeiten gefällt werden.

Das fällt besonders entlang der Hochgeschwindigkeits-Rennstrecke auf, etwa im Bereich der beiden Lesmo-Kurven. Früher fuhren die Autos hier wie durch einen grünen Tunnel, unter den mächtigen Ästen der alten Bäume, nun ist es hier merkwürdig hell.



Ungewohnt auch das Bild in der zweiten Schikane (Variante Roggia) und in der Ascari, die auf die Geraden zurück zur Parabolica führt.



Einige Bäume konnten den Windböen von 120 km/h Stärke nicht standhalten, andere wurden – wie Dominosteine – von umstürzenden Bäumen umgekippt.



Fahrbahn und Randsteine blieben unbeschädigt, nicht aber Leitschienen und Fangzäune. In sechs Wochen harter Arbeit wurde der Park wieder Formel-1-fit gemacht.



Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali: «Ein grosses Dankeschön den Verantwortlichen hier, die nach den üblen Beschädigungen sichergestellt haben, dass wir hier ein Rennwochenende durchführen können. Das ist nicht selbstverständlich.»



Am Freitag fand nach den Trainings eine kleine Zeremonie statt, als Startschuss für die Aufforstung durch die Gemeinden Monza und Mailand, welchen der Park gehört.



Doch es wird Jahrzehnte dauern, bis im Park eine vergleichbare Baumdichte wiederhergestellt ist. An der Aufforstung sind auch die Region Lombardei beteiligt sowie der Staat, über das italienische Ministerium für Kultur – denn der Park gehört zusammen mit der Königlichen Villa zum geschützten Kulturgut von Italien.





3. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,912 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,086 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,541

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,574

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,799

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,818

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,972

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,073

09. Alex Albon (T), Williams, +1,142

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,280

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,333

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,384

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,385

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,390

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,468

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,599

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1,603

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,827

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,830

20. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,940





2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,355 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,019

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,185

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,190

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,276

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,361

07. Alex Albon (T), Williams, +0,624

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,716

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,821

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,936

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,219

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,240

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,296

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,341

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,361

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,400

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,428

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,991

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit





1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,657 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,046 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,177

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,309

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,532

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,557

07. Lando Norris (GB), McLaren, +0,584

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,612

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,614

10. Alex Albon (T), Williams, +0,787

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,789

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,004

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,176

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,295

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,410

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,433

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +1,483

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,560

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,575