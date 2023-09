Holt Audi Nico Hülkenberg? Das sagt der Deutsche

Obwohl Audi erst ab 2026 in der Formel 1 antreten wird, kursieren bereits heute Spekulationen über die Fahrerwahl der Deutschen. Ein Name, der dabei immer wieder fällt, ist Nico Hülkenberg. Das sagt der Deutsche dazu.

Im vergangenen Jahr bestätigte Audi, was zu diesem Zeitpunkt bereits als offenes Geheimnis galt: Der deutsche Autobauer steigt in die Formel 1 ein, zusammen mit dem Sauber-Team als Chassis-Partner. Die Antriebseinheit entsteht am Standort von Audi Sport in Neuburg an der Donau. Die Audi-Verantwortlichen bestätigten damals auch gleich, dass sie schrittweise 75 Prozent der Anteile an der Sauber-Gruppe übernehmen werden.

Noch nicht klar ist, mit welchen Fahrern die Deutschen in der Formel 1 antreten werden. Und obwohl es noch eine ganze Weile dauern wird, bis die Marke mit den vier Ringen in der Königsklasse debütieren wird, kursieren bereits einige Spekulationen über die Fahrerwahl der Deutschen. Ein Name, der immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist Nico Hülkenberg.

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der damalige Audi-Vorstandschef Markus Duesmann, der das Unternehmen mittlerweile verlassen hat, im August 2022 sagte: «Wir hoffen, dass wir einen deutschen Fahrer haben werden, und klar hoffen wir, dass es eines Tages wieder einen Grossen Preis von Deutschland geben wird.»

Hülkenberg, der aktuell für den US-Rennstall Haas antritt und dessen Vertragsverlängerung mit den Amerikanern vor dem Rennwochenende in Zandvoort bestätigt wurde, bleibt beim Thema vorsichtig. Im «Beyond the Grid»-Podcast sagt der 36-Jährige über den Audi-Einstieg: «Es ist sicherlich eines der attraktivsten Projekte im Moment.»

«Ausserdem ist es ein deutscher Hersteller, mit dem ich bereits zusammengearbeitet habe und mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Das alles klingt also sehr toll und auf dem Papier sieht es sehr gut aus, aber natürlich muss ich meinerseits gute Arbeit leisten und am Steuer überzeugen, um dort vielleicht eine Chance zu bekommen. Die Zeit wird zeigen, ob das passieren wird», fügt Hülkenberg an.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3