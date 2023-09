Heidfeld zur deutschen Krise: «Waren extrem verwöhnt»

Der deutsche Motorsport steckt in einer Krise, vor allem beim Nachwuchs herrscht eine Flaute. Der frühere Formel-1-Pilot Nick Heidfeld will mit einem neuen Projekt neue Stars finden.

Als Nick Heidfeld in der Formel 1 fuhr, da war die Welt aus deutscher Sicht noch in Ordnung. 2010 waren immerhin sieben deutsche Fahrer am Start. 2023 ist es mit Nico Hülkenberg nur noch einer. Und dahinter kommt nicht viel an Nachwuchs nach.

Deutschland befindet sich in einer Motorsport-Krise. Für Heidfeld keine große Überraschung.

«Ich finde es relativ normal, dass es nicht immer so weitergehen kann. Wir hatten nicht nur mit Michael Schumacher den ersten deutschen Formel-1-Weltmeister, sondern noch zwei danach: Sebastian Vettel und Nico Rosberg. Das ist absolut absurd, was in Deutschland gelungen ist», sagt Heidfeld bei web.de. «Auch wenn wir ein reiches Land sind mit vielen Autoherstellern, waren wir da extrem verwöhnt. Es ist vermessen zu glauben, dass immer wieder der Nächste kommt.»

Nicht nur der Nachwuchs bereitet Sorgen, auch die Formel 1 generell kriselt in Deutschland. «Auch hier denke ich, kann man zumindest teilweise von einer Übersättigung sprechen», so Heidfeld.

Und natürlich geht es vor allem um Geld, betont der Deutsche. «Alle Firmen müssen auf die Wirtschaftlichkeit schauen und somit muss sich eine Investition letztlich auszahlen. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass jeder alle Rennen inklusive Trainings und am besten noch ohne Werbung sehen kann. Aber genauso kann sich jeder denken, dass dies unrealistisch ist. Es gibt in verschiedenen Ländern verschiedene Varianten, die funktionieren. Im motorsportbegeisterten England läuft die Formel 1 auch mal im Pay-TV und hat trotzdem sehr viele Zuschauer», sagte Heifeld.

Was muss passieren, damit sich daran etwas ändert? Heidfeld will etwas ändern, der frühere Formel-1-Star kümmert sich im Rahmen eines neuen Projekts um den Elektro-Nachwuchs. Die Serie soll eine Einstiegsserie sein und die Lücke zur Formel E schließen. Das Ziel ist es aber nicht nur, den Schritt in die Formel E zu ermöglichen, sondern auch in andere Rennserien. Als Startschuss ist 2024 angepeilt.

«Mir ist es wichtig, dass unsere ACE-Rennserie global die besten Talente findet; somit auch in Deutschland. Deshalb bin ich sehr froh, sagen zu können, dass wir bei unseren Gesprächen in Deutschland mit potenziellen Partnern, Firmen und Teams ein großes Interesse, einen großen Willen und natürlich auch ein über die Jahre gereiftes Wissen treffen, den Nachwuchs zu fördern», sagte Heidfeld.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3