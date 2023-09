Mick Schumacher: Wäre falsch, die Hoffnung aufzugeben

Mick Schumacher hat weiterhin kein Cockpit für 2024. Der Sohn von Michael Schumacher arbeitet an einem Plan B, gibt die Hoffnung aber weiterhin nicht auf.

Mick Schumacher gibt die Hoffnung nicht auf, dass er 2024 bei der Formel 1 in der Startaufstellung steht. Auch wenn die aktuelle Lage wenig Anlass für Optimismus bietet – Schumacher bleibt positiv.

«Die Hoffnung stirbt zuletzt», sagte er im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): «Solange nicht alle Sitze vergeben sind, ist es nicht vorbei.»

Allerdings werden die Optionen weniger. Um zwei Plätze geht es für ihn im Endeffekt – beim Williams-Rennstall oder bei Alfa Romeo. Allerdings sieht es bei den aktuellen Piloten Logan Sargeant und Zhou Guanyu eher nach einer Vertragsverlängerung aus.

Schumacher hofft aber auch auf kurzfristige Möglichkeiten bei den vermeintlich vergebenen Plätzen. «Man hat ja in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, dass sich die Dinge noch ändern können, selbst wenn Verträge bestehen», sagte er: «Von daher wäre es falsch, die Hoffnung aufzugeben.»

Parallel arbeitet er aber auch an einem Plan B. «Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und setze das parallel auch gerade auf», sagte er, ohne aber Details nennen zu wollen.

Möglicherweise bleibt er im kommenden Jahr Ersatzfahrer bei Mercedes, denn die Arbeit sieht Schumacher durchaus als lohnenden Karriereschritt. Diese Erfahrung habe «in vielerlei Hinsicht viel gebracht, wahrscheinlich sogar mehr, als ich erwartet hatte. Speziell die Simulatorarbeit war sehr hilfreich. Ich konnte sehen, wie ein Top-Team arbeitet.»

Dass er nur zuschauen konnte, «schmerzt natürlich. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gefällt», sagte Schumacher: «Ich bin Rennfahrer. Alles, was ich machen will, ist gewinnen. Aber ich muss mich mit der Realität abfinden, weiter an mir arbeiten, weiter versuchen, Gespräche zu führen und mich zu präsentieren.»

Was er den Teams sagen würde, um sich in Position zu bringen? «Den echten Mick habt ihr noch nicht gesehen.»

