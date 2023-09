Singapur-Quali im Fernsehen: So wichtig ist die Pole

​Vor dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Singapur auf dem Marina Bay Circuit: Wir gehen der Frage nach, wie oft der Mann vom besten Startplatz einen Tag später das Rennen gewonnen hat.

Bei Formel-1-Stadtkursen gilt unter den Fans die Faustregel: Die Pole-Position sei die halbe Miete für den Sieg im Grand Prix. Nur stimmt das nicht immer. In Barcelona zum Beispiel kam der spätere Sieger öfter vom besten Startplatz als im Leitplanken-Geschlängel von Monaco.

Wie in Monte Carlo ist auch in Singapur oft das Safety-Car auf der Bahn. Das kann den Rennverlauf auf den Kopf stellen. Um genau zu sein, musste Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer bei jedem der bisher dreizehn Singapur-GP auf die Bahn.

Dennoch erkennen wir anhand der Liste hier unten: Bei dreizehn Grands Prix kam der Sieger acht Mal von Pole. Siegerquote also mehr als 61 Prozent.



Singapur-GP 2008

Pole-Position: Felipe Massa (BR), Ferrari

Sieger: Fernando Alonso (E), Renault



Singapur-GP 2009

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes



Singapur-GP 2010

Pole-Position: Fernando Alonso (E), Ferrari

Sieger: Fernando Alonso (E), Ferrari



Singapur-GP 2011

Pole-Position: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

Sieger: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault



Singapur-GP 2012

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

Sieger: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault



Singapur-GP 2013

Pole-Position: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

Sieger: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault



Singapur-GP 2014

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



Singapur-GP 2015

Pole-Position: Sebastian Vettel (D), Ferrari

Sieger: Sebastian Vettel (D), Ferrari



Singapur-GP 2016

Pole-Position: Nico Rosberg (D), Mercedes

Sieger: Nico Rosberg (D), Mercedes



Singapur-GP 2017

Pole-Position: Sebastian Vettel (D), Ferrari

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



Singapur-GP 2018

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



Singapur-GP 2019

Pole-Position: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Sieger: Sebastian Vettel (D), Ferrari



Singapur-GP 2022

Pole-Position: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Sieger: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing-Honda



Was sich in der Quali alles abspielt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem beliebten Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.



Singapur-GP im Fernsehen

Samstag, 16. September

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up! Das Motorsport Spezial

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.30 Uhr: Drittes Training

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Uhr: Qualifying

16.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Fernando Alonso

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien



Sonntag, 17. September

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2019

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2022

10.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

12.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Singapur-GP

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

13.20 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Uhr: Grosser Preis von Singapur

15.40 Uhr: ServusTV – Analyse Singapur-GP

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.00 Uhr: ORF 1 – Highlights Singapur-GP

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.20 Uhr: ORF 1 – Motorhome

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt