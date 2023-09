Rückkehr in die Formel 1? Das sagt Sebastian Vettel

Im Moment wird eifrig spekuliert, ob Sebastian Vettel möglicherweise in die Formel 1 zurückkehrt. Der Deutsche hat sich jetzt dazu geäußert - und ein Comeback nicht ausgeschlossen.

Kehrt Sebastian Vettel möglicherweise in die Formel 1 zurück? Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatte das zuletzt bei ServusTV angedeutet.

«Ich glaube, Sebastian fühlt sich momentan irgendwie ohne spezielle Aufgabe, weiß nicht genau, was er machen soll», verriet Marko. Und meinte, dass es gar nicht unbedingt um eine zuletzt spekulierte Management-Rolle innerhalb des Teams geht: «Ich glaube, für ihn ist die Fahrersituation auch noch nicht abgeschlossen. Irgendwo muss er sich entscheiden.»

Vettel hatte seine F1-Karriere Ende der vergangenen Saison aus diversen Gründen beendet. Was sagt er selbst zu den Spekulationen? Immerhin steht er mit Marko immer noch regelmäßig in Kontakt, komplett aus der Luft gegriffen sind dessen Mutmaßungen daher nicht.

Und Vettel will nicht ausschließen, dass er möglicherweise bald wieder in der Startaufstellung steht. «Ich kann nicht nein sagen, weil man es nicht weiß. Ich kann es nicht ausschließen, aber es würde natürlich stark vom Zeitpunkt abhängen», sagte Vettel bei Sky. Denn unendlich viel Zeit hat Vettel auch nicht mehr. «Das ist selbstverständlich nicht endlos, weil 36 nicht bedeutet: Ja, in zehn Jahren geht es auch noch.»

«Es würde auf die Herausforderung, die Situation und was auch immer ankommen», erklärte Vettel weiter, was die Rahmenbedingungen betrifft. Denn klar: Der viermalige Champion wird nicht zurückkehren wollen, um im Mittelfeld herumzufahren. «Aber aktuell ist es nicht in meinem Kopf», so Vettel.

«Ich genieße die Aussicht auf die Herausforderung, was ich als nächstes tun werde. So wie ich es sehe, ist die Frage ‚Was mache ich danach?‘ die größte Herausforderung für jeden Rennfahrer und Sportler. Es bleibt noch viel Leben übrig, und das Leben kann großartig sein, auch wenn man nicht am absoluten Limit im schnellsten Auto der Welt fährt, aber man kann immer noch viele tolle Dinge tun, die einem große Freude bereiten», so Vettel weiter.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5