Sieg für Sainz und Ferrari: Ende der RBR-Dominanz?

Carlos Sainz war nach seinem Sieg in Singapur überglücklich. Auf die Frage, ob die Dominanz von Red Bull Racing nun beendet sei, hatte der Spanier eine klare Antwort.

Carlos Sainz ist in der Formel 1 der Mann der Stunde. Natürlich fragen sich die Ferrari-Fans: Kann der Spanier in den kommenden Wochen nachlegen? Kann Ferrari generell nachlegen beziehungsweise die Konkurrenz von Red Bull Racing?

Zuletzt hatte Max Verstappen zehn Siege in Serie gefeiert, bis Singapur hatte Red Bull alle Rennen in dieser Saison gewonnen. Die Erfolgsserien sind gerissen, und das mit den Plätzen fünf (Verstappen) und acht (Sergio Pérez) sehr deutlich. Eine Wende? Oder doch nur eine Momentaufnahme, ein Ausreißer?

«Es würde mich nicht überraschen, wenn sie die letzten Rennen der Saison noch gewinnen würden», sagte Sainz nach seinem Sieg.

«Ich denke, Singapur hat uns die Chance gegeben und wir haben sie gut genutzt, aber ich denke, dass Red Bull in der verbleibenden Saison immer noch ganz oben mitmischen wird und sie werden sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schwer zu schlagen sein», so Sainz weiter.

Und dann stellte sich der Spanier vor, wie es sein könnte, wenn alle Teams auf Augenhöhe agieren würden. «Ich denke, dass es für die Formel 1 großartig wäre, wenn Ferrari, McLaren, Mercedes und Aston Martin in jedem Rennen zwei, drei Zehntel schneller wären, um sie in Sachen Renntempo herauszufordern», sagte er. «Ich denke, dass die Rennen in diesem Jahr unglaublich sein und acht Fahrer um den Sieg kämpfen würden, so wie wir es heute gesehen haben, als vier oder fünf Fahrer um den Sieg kämpften.»

Das zeige, welches Potenzial die Formel 1 habe, um eine unglaubliche Show zu veranstalten, so Sainz: «Aber es stimmt, wenn Red Bull das Auto dieses Jahr so gut hinbekommen hat und sie so einen tollen Job machen, dann verdienen sie es, alles zu gewinnen, was sie gewinnen».

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5