Vettel zu Max Verstappen: «Jeder sollte applaudieren»

Sebastian Vettel wirbt dafür, dass Max Verstappen für seine Leistungen mehr Anerkennung verdient hat. Einen Vergleich mit Lewis Hamilton will er nicht anstellen.

Die Siegesserie von Max Verstappen ist in Singapur gerissen, bei dem Stadtrennen fuhr der Niederländer nach zuvor zehn Siegen in Folge «nur» als Fünfter ins Ziel. Der Renner von Red Bull Racing war schlicht nicht siebfähig.

Für Ferrari-Fans, aber auch den neutralen Formel-1-Anhänger war der Erfolg von Carlos Sainz eine willkommene Abwechslung. Was aber nichts daran ändert, dass Red Bull Racing die Motorsport-Königsklasse dominiert. Wann der Rennstall und Verstappen die WM-Titel 2023 einfahren, ist nur noch eine Frage der Zeit.

Sebastian Vettel wirbt dafür, dass der Niederländer mehr Anerkennung verdient hat. «Die Leute sagen, dass er ein dominantes Auto hat, und vielleicht hat er das auch. Er hat ein sehr gutes Auto. Aber auch das Team macht jedes Wochenende einen unglaublichen Job. Und man sieht andere Fahrer, die nicht so konstant sind», erklärt Vettel.

«Jeder sollte aufstehen und applaudieren. Ich weiß, dass es den Leuten nicht gefällt, wenn immer der gleiche Kerl gewinnt. Es war bei Michael [Schumacher] so, bei Lewis [Hamilton], bei mir selbst für eine kurze Zeit», so Vettel. Trotzdem solle man «würdigen», was Verstappen aktuell leiste.

Wo ordnet er Verstappen im Verhältnis zu anderen Formel-1-Weltmeistern ein? «Sehr weit oben, und das Schöne ist, dass sie alle unterschiedlich sind. Man kann Max nicht mit Lewis vergleichen, es gibt keine Formel oder ein Rezept für Erfolg. Lewis hat demonstriert, dass er der Beste ist, den es je gegeben hat. Max demonstriert momentan, dass er etwas tut, was noch niemand zuvor geschafft hat», so Vettel.

«Ich denke, Max ist ein großartiger Fahrer. Er kann sich sehr schnell anpassen», lobt er Verstappen: «Er hat gelernt und den Sport verstanden, und er wird in dieser Hinsicht noch besser werden. Und er liebt es, Rennen zu fahren.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5