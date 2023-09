Vettel setzt auf Audi: Gibt hoffentlich einen Schub

2020 fand zuletzt ein F1-Rennen in Deutschland statt

Deutschland steckt in der F1-Krise. 2020 fand zum Beispiel zuletzt ein Rennen auf einer deutschen Rennstrecke statt, eine Rückkehr ist nicht in Sicht. Sebastian Vettel erhofft sich Änderungen durch den Audi-Einstieg.

Die Formel 1 macht weiterhin einen großen Bogen um Deutschland. Die goldenen Michael-Schumacher-Zeiten, als ein Stopp hierzulande obligatorisch war, zeitweise sogar zwei Mal im Jahr vorgenommen und regelmäßig vor ausverkauftem Haus gefahren wurde, sind längst vorbei.

Zuletzt fand 2020 in der ersten Corona-Saison ein Rennen auf deutschem Boden statt, der Nürburgring sprang damals spontan ein.

Seitdem fehlt ein deutsches Rennen im Kalender. Stattdessen erlebt die Formel 1 in den USA dank der Netflix-Doku «Drive to Survive» einen Boom, dort finden 2023 gleich drei Rennen statt.

Das Problem in Deutschland ist nicht das mangelnde Interesse der Organisatoren der Strecken, sondern das Finanzielle. Eine staatliche Förderung gibt es nicht, und sie ist auch unrealistisch. So konnten die Betreiber in der Vergangenheit aufgrund der hohen Antrittsgelder froh sein, wenn sie eine schwarze Null erreichten.

Sebastian Vettel hofft bei einer möglichen Rückkehr der Formel 1 nach Deutschland auf den Einstieg von Audi zur Saison 2026. «Hoffentlich gibt es dann noch mal einen Schub», sagte Vettel bei Sky.

Er hält Deutschland in der Frage nach der Formel 1 «vielleicht ein bisschen zu realistisch. Ich glaube auch, dass wir manche Diskussionen führen, die vielleicht weiter sind im Sinne der Zukunft und Nachhaltigkeit.»

Das passiere zu Recht, betonte Vettel. Wenn man aber nicht so in dem Motorsport-Thema drinstecke wie die, die ihn lieben und leben würden, stelle man sich die Frage: «Warum braucht man so etwas heute noch?», erklärte Vettel.

Die Formel 1 erlebe in den vergangenen Jahren einen Aufschwung und sei weltweit populärer geworden. «Aber nicht in Deutschland. Es ist zu teuer. Es kommen extrem viele Kosten, die damit verbunden sind, auf einen zu, der ein Rennen ausrichten will.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5