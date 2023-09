Lewis Hamilton über Gegner: «Schön anzusehen»

Mercedes-Star Lewis Hamilton kam in Singapur vor Champion Max Verstappen ins Ziel. In Japan erwartet er aber wieder eine starke Vorstellung von den Gegnern. Und er spart nicht mit Lob für Red Bull Racing.

Lewis Hamilton durfte in Singapur zum ersten Mal seit seinem Heimrennen in Silverstone wieder aufs Podest. Der siebenfache Weltmeister kam als Dritter ins Ziel und freute sich entsprechend über den starken Auftritt auf dem anspruchsvollen Stadtkurs. In Japan rechnet der 103-fache GP-Sieger aber wieder mit mehr Gegenwind von Red Bull Racing.

Denn das Weltmeister-Team konnte im Nachtrennen dank der Plätze 5 und 8 von Max Verstappen und Sergio Pérez zwar nicht mehr als 14 frische WM-Punkte bejubeln. Doch auf dem Suzuka-Rundkurs erwartet die WM-Spitzenreiter eine Strecke, die eine ganz andere Charakteristik aufweist als der Strassenkurs. Auch deshalb bleibt Hamilton vorsichtig mit seiner Prognose.

Auf die Frage, ob er an eine Rückkehr von Red Bull Racing glaube, erklärte der 38-Jährige: «Ich denke, wenn sie nicht wie in der Vergangenheit 30 Sekunden Vorsprung haben werden, dann kann etwas nicht stimmen.» Und er lobte: «Sie haben beim letzten Mal ein schwieriges Wochenende erlebt, aber hier sollte ihr Fahrzeug phänomenal sein.»

«Sie waren das ganze Jahr hindurch unglaublich stark und konnten auf so ziemlich jeder Strecke brillieren», legte Hamilton nach. Es ist hier normalerweise so schön anzusehen, wie sie ihre Runden drehen. Das ganze Team und auch die Fahrer machen einen unfassbar guten Job mit dem Paket, das sie haben. Ich bin gespannt, wie alles laufen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir näher dran sein werden und sie es nicht schaffen, wieder den 30-Sekunden Vorsprung herauszufahren», ergänzte der aktuelle WM-Dritte.

WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5