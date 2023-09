Charles Leclerc: «Hoffe auf eine gute Überraschung»

Obwohl Ferrari das Rennen in Singapur gewinnen konnte und auch schon davor in Monza einen guten Auftritt hingelegt hat, bleibt Charles Leclerc vorsichtig, wenn es um die Erfolgsaussichten in Suzuka geht.

Das Ferrari-Team konnte in Monza und Singapur auf zwei sehr unterschiedlichen Strecken eine gute Performance hinlegen. Beim Heimspiel in Italien belegten Carlos Sainz und Charles Leclerc die Plätze 3 und 4. Das Nachtrennen auf dem Marina Bay Street Circuit hat der Spanier gewonnen, sein Teamkollege aus Monte Carlo kam als Vierter ins Ziel.

Von einer starken Leistung beim anstehenden Rennen in Suzuka will Leclerc dennoch nicht ausgehen. Der fünffache GP-Sieger sagt auf die entsprechende Frage: «In diesem Jahr ist es bei jedem Team schwer, die Performance vorauszusagen. Denn in diesem Jahr variiert das Kräfteverhältnis von Strecke zu Strecke. Wir haben nicht erwartet, dass Red Bull Racing in Singapur derart viel Mühe haben würde, und wir haben auch nicht erwartet, dass wir uns dort so gut schlagen würden.»

«Ich hoffe aber, dass wir hier eine gute Überraschung erleben werden», fügt der 25-Jährige an, relativiert aber im gleichen Atemzug: «Nichtsdestotrotz erwarten wir, dass Red Bull Racing vorne dabei sein wird und es dahinter einen engen Kampf geben wird zwischen uns, Mercedes und McLaren. Das war das ganze Jahr schon so und jede Hundertstelsekunde zählt, deshalb ist es schwer zu sagen, ob wir bei dieser Verfolgergruppe vorne oder hinten landen werden. Aber wir werden natürlich unser Bestes geben um Best of the Rest zu sein.»

Hoffnung macht die Tatsache, dass das Team aus Maranello den diesjährigen GP-Renner besser versteht. Leclerc sagt: «Seit Zandvoort haben wir da einen Fortschritt erzielt, denn dort haben wir ein paar Sachen getestet, die für die ganze Mannschaft hilfreich waren. Das ist auch mit Blick auf die künftige Entwicklung sehr wichtig.»

WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5