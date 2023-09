Max Verstappen: «Dann bist du kein echter Fan»

Max Verstappen macht sich keine grossen Gedanken darüber, ob seine Dominanz schlecht für den Sport ist. Für den Niederländer steht fest: Wer die Leistung von Red Bull Racing nicht schätzt, ist kein echter Fan.

Für Max Verstappen verlief das GP-Wochenende in Singapur nicht nach Plan. Bereits am Samstag gab es die erste bittere Pille für den Niederländer, der nicht über das Q2 hinaus kam. Er musste von Startplatz 11 losfahren und prophezeite vor dem Start schon, dass ihn auf der überholfeindlichen Strecke ein hartes Rennen erwarte.

Dennoch kämpfte er gewohnt hart, um nach vorne zu kommen und am Ende kreuzte der Red Bull Racing-Star die Ziellinie als Fünfter. Dass damit seine Siegesserie nach zehn GP-Triumphen ein Ende fand, interessierte den Titelverteidiger so wenig wie die Frage, ob seine Niederlage das sei, was der Sport brauche. Denn in den vergangenen 26 Formel-1-Rennen war es erst das zweite Mal, dass nicht ein Red Bull Racing-Star auf dem höchsten Podesttreppchen stand.

«Ganz ehrlich, mich interessiert es überhaupt nicht, ob der Sport das braucht, wir wurden sehr klar geschlagen und ich mache mir keine Gedanken darüber, ob das gut für die Formel 1 war. Ich denke nicht, dass es unbedingt schlecht war, wie wir dominiert haben, wir waren einfach besser als alle anderen. Wenn du das nicht zu schätzen weisst, dann bist du kein echter Fan», betonte Verstappen.

Er habe die Niederlage so locker hinnehmen können, weil die eigene Leistung nicht gut genug war. «Andere haben einen besseren Job gemacht und den Sieg verdient», betonte der 47-fache GP-Sieger. «Sie sollten nicht gewinnen, nur weil gewisse Leute sagen, es ist langweilig, wenn wir triumphieren.»

WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5