Japan-GP im Fernsehen: So wichtig ist Pole-Position

​Um 8.00 Uhr früh beginnt am Samstag, 23. September, das Abschlusstraining zum Grossen Preis von Japan. Wir sagen, wie viele Chancen Fahrer beim Traditions-GP haben, die aus Startreihe 1 losfahren können.

Formel-1-Champion Max Verstappen hat in den ersten beiden Trainings zum Grossen Preis von Japan Bestzeit gefahren auf dem Suzuka Circuit. Damit ist der 25-jährige Niederländer nach dem verpatzten Singapur-Wochenende wieder auf Kurs.

Zum 37. Mal findet im Rahmen der Formel-1-WM ein Grand Prix von Japan statt. 1976/1977 sowie 2007/2008 wurde in Fuji gefahren, alle anderen Rennwochenenden fanden in Suzuka statt, erstmals 1987. Dazu gab es in Japan 1994/1995 noch den Pazifik-Grand Prix auf dem TI-Circuit von Aida.

Verblüffend: Wir haben am Samstag nur zwei Fahrer in der Qualifikation, die in Suzuka schon auf Pole-Position standen: Lewis Hamilton (2017/2018) und Max Verstappen (2022).

Wie wichtig ist die Pole-Position in Suzuka? 27 von 32 Rennen sind aus der ersten Startreihe gewonnen worden, 16 Mal fuhr der spätere Sieger von Pole-Position los, 11 Mal vom zweiten Startplatz.

Wie sich die ganze Action in Japan entwickelt, darüber erfahren Sie fast alles dank unseres Live-Tickers, mit dem wir Sie morgen ab ungefähr 7.40 Uhr auf dem Laufenden halten. Natürlich haben wir wie üblich auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF, ServusTV und SRF zusammengefasst.





Japan-GP im Fernsehen

Samstag, 23. September

01.15 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

02.45 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

04.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.20 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.30 Uhr: Drittes Training

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.40 Uhr: ORF 1 – F1 News

07.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

08.00 Uhr: Qualifying

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Japan 1995

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Chasing the Dream: In it to win it

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Chasing the Dream: In it to win it

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 24. September

05.35 Uhr: ORF 1 – F1 News

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP

06.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.45 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

07.00 Uhr: Grosser Preis von Japan

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

09.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

12.30 Uhr: ORF 1 – Rennen Wiederholung

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation

13.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP (Wiederholung)

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

16.40 Uhr: ServusTV – Rennen Wiederholung

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen (Wiederholung)

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





2. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184