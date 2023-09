Charles Leclerc (Ferrari/4.): «Dann habe ich Sorgen»

​Ferrari rückt mit einem guten Mannschaftsergebnis in Japan im Konstrukteurs-Pokal näher an Mercedes, Rückstand noch 20 Punkte. Charles Leclerc sagt nach Rang 4: «Damit habe ich rechnen müssen.»

Ein Glas-leer-Mensch würde sagen: Ferrari war in Japan nur dritte Kraft, hinter Red Bull Racing und McLaren. Ein Glas-voll-Mensch würde sagen: Mercedes geschlagen, Rückstand verringert, auf noch 20 Punkte.

Charles Leclerc ist für Ferrari in Suzuka Vierter geworden, sein Stallgefährte, Singapur-Sieger Carlos Sainz, wurde Sechster; die Mercedes-Fahrer auf den Rängen 5 (Lewis Hamilton) und 7 (George Russell). Daher hat Ferrari wieder vier Punkte weggeknabbert vom Vorsprung von Mercedes, im Kampf um den zweiten Platz im Konstrukteurs-Pokal hinter Red Bull Racing.

Der Monegasse Leclerc erzählt über sein Rennen auf dem Suzuka Circuit: «Wir hatten gegen McLaren keine Chance, aber eine Überraschung ist das für mich nicht. McLaren war schon in Silverstone ganz stark, und dort haben wir ähnliche Kurven wie hier in Suzuka.»

«Ob McLaren wirklich durchs Band zugelegt hat oder nur auf bestimmten Kursen, darüber bekomme ich in Katar Gewissheit. Wenn wir auch dort hinter ihnen liegen, dann habe ich Sorgen.»

Leclerc musste zum Schluss des Japan-GP aufpassen, dass ihm Mercedes-Star Lewis Hamilton nicht zu nahe kommt. «Es gab diese Phase, als ich an George Russell vorbei musste, der mit nachlassenden Reifen zu kämpfen hatte. Weiter hinten rückte Hamilton heran. Ich wusste also – ich muss so bald als möglich an George vorbei.»



«Ich machte mich auf alles gefasst, etwa darauf, dass Russell vor mir Spielchen macht, damit ich nicht vorbeikommen, was Hamilton die Chance gegeben hätte, in meinen Windschatten zu kommen. Ich musste in Kurve 2 aussen an Russell vorbei, das war ein wenig riskant, aber es hat sich gelohnt.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5