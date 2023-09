Damon Hill behauptet: «Lewis Hamilton ist erschöpft»

​Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat nach Platz 5 im Grossen Preis von Japan aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Der 22-fache GP-Sieger Damon Hill kann diesen Frust verstehen.

Normalerweise stellt sich Mercedes-Superstar Lewis Hamilton vor sein Team. Aber er redet auch nicht schön, dass sein Rennstall nun das zweite Jahr in Folge unter den Erwartungen geblieben ist.

Der siebenfache Formel-1-Champion sagte nach dem Grand Prix von Japan: «Es gibt Dinge, um die ich gebeten habe und die wir zum Teil umgesetzt haben. Aber wir sind noch weit von der Spitze entfernt, und ich habe keine Ahnung, wo wir mit dem Auto im nächsten Jahr stehen werden.»

«Sicher ist – in den nächsten sechs Monaten müssen wir die beste Entwicklungsarbeit leisten, die wir jemals erbracht haben, um die Lücke zur Spitze zu schliessen. McLaren hat 2023 gezeigt, dass das geht, und davor dürfen wir die Augen nicht verschliessen. Wir müssen uns anschauen, was sie getan haben. Und wir müssen auch in diese Richtung gehen.»

Damon Hill hat sich die Worte seines englischen Landsmannes aufmerksam angehört. Der 22-fache Grand Prix-Sieger und Formel-1-Weltmeister von 1996 (mit Williams) war als GP-Experte für die britische Sky in Suzuka.



Der 63-jährige Hill deutet die Aussagen von Hamilton so: «Er hat das ganze Wochenende gesagt, der Wagen stehe auf Messers Schneide. Das Auto ist so schwierig zu fahren, und er hat wirklich alles gegeben, er ist erschöpft.»



Zum teilweise grenzwertigen Duell der beiden Mercedes-Fahrer Hamilton und George Russell in Japan meint Hill: «Was soll Lewis denn tun? Niemand kann doch von ihm erwarten, dass er hinter Russell bleibt, dessen Reifen in keinem guten Zustand waren. Nein, Lewis hat einfach seinen Job gemacht. Er ist ein Racer durch und durch, und da steht das eigene Ergebnis im Vordergrund.»



«Klar wird von den Rennställen verlangt, dass die Fahrer ein Lippenbekenntnis fürs Team ablegen, aber unterm Strich schaut doch jeder nur für sich.»



«Ich kann den Frust von Hamilton gut verstehen. Er musste das Team dazu drängen, diese extrem schlanken Seitenkästen aufzugeben. Er hat sich da sehr ins Zeug gelegt, aber ist das letztlich wirklich seine Aufgabe? Er ist doch Rennfahrer, kein Designer. Sein Instinkt als Racer hat ihm gesagt, dass Mercedes auf dem Holzweg war. Aber er hat dabei Einiges riskiert. Er hätte ja auch falsch liegen und das Team damit in einen falschen Entwicklungsweg schicken können.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5