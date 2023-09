Fernando Alonso in Japan: Unfassbare Reaktionszeit

​Hin und wieder blendet die Formel 1 nach dem GP-Start die Reaktionszeit eines Piloten auf das Erlöschen der Startampel ein. Bei Fernando Alonso waren das in Suzuka lediglich 0,27 Sekunden!

Auch mit 42 Jahren ist Fernando Alonso voll auf Draht. Dies hat sich auch bei der Übertragung des Grossen Preises von Japan gezeigt. Da hat die Formel 1 nach dem Start zum Rennen auf dem Suzuka Circuit eingeblendet, wie schnell der Spanier auf das Erlöschen der Startampel reagiert hat.

Zur Erinnerung: Beim Start eines Formel-1-Rennens gehen fünf rote Lichter im Abstand einer Sekunde an. Wenn alle fünf Lichter der Ampel rot leuchten, wird das Rennen durch Erlöschen aller Lichter freigegeben, dies kann im Abstand zwischen drei Zehntelsekunden und drei Sekunden nach dem Aufleuchten des fünften Lichts erfolgen. Die exakte Zeit wird nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Dies alles erfolgt automatisiert.

Ergebnis in Japan: Die Reaktionszeit des Aston Martin-Stars lag bei lediglich 0,27 Sekunden.

Der offizielle Rekord seit Erhebung dieses Werts liegt bei 0,201 Sekunden, aufgestellt vom damaligen Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas in Österreich 2017.

Allerdings stufen die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA jeden Wert unter 0,2 Sekunden als Frühstart ein; weil argumentiert wird, dass kein Fahrer so schnell reagieren könne, das Auskuppeln zu einem so frühen Zeitpunkt also auf Spekulation zurückgehen müsse.



Die F1-Grafik in Suzuka zeigte auch, dass der Aston Martin von Fernando Alonso in 2,73 Sekunden auf 100 km/h beschleunigte und in 5,2 Sekunden auf 200 km/h.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5