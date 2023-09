Fred Vasseur (Ferrari) zu McLaren: Schneeball-Effekt

​Ferrari und McLaren haben aus den letzten beiden WM-Läufen in Singapur und Japan viele Punkte erobert: je 57, mehr als WM-Leader Red Bull Racing (40). Ferrari-Teamchef Fred Vasseur schätzt die Lage ein.

Red Bull Racing dominiert die Formel-1-WM 2023 und hat mit dem Sieg von Max Verstappen in Suzuka den Konstrukteurs-Pokal erneut gewonnen. Aber weil RBR in Singapur schwächelte, haben Ferrari und McLaren in den Grands Prix von Singapur und Japan mehr Punkte eingefahren (57) als Weltmeister Red Bull Racing (40). Wir wollten von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur in Suzuka wissen, wie er das Kräfteverhältnis einschätzt.

«Die starke Leistung von McLaren in Japan ist für mich keine Überraschung», sagt der Franzose nach den Rängen 2 (Lando Norris) und 4 (Oscar Piastri) in Suzuka. «McLaren hatte zu Beginn der Saison gewaltige Probleme, aber die Leute haben vielleicht vergessen, dass sie schon in Spanien in der zweiten Startreihe auftauchten.»

«McLaren hat ohne Zweifel zugelegt, aber es geht nicht immer nur um das pure Potenzial eines Autos oder darum, ob eine Strecke besser zu einem Rennwagen passt oder zu einem anderen. Für mich geht es auch um Fahrbarkeit: Wenn du mit deinem Auto einen Schritt nach vorne machst, dann hilft das automatisch auch den Piloten, weil sie mehr Vertrauen ins Auto fassen können. Das ist ein Schneeball-Effekt.»

«Was uns angeht, so haben wir in Sachen Reifen-Management erhebliche Fortschritte erzielt. Im ersten Teil der Saison hatten wir grösseren Reifenverschleiss zu beklagen als unsere Gegner. Dann haben wir gezielt entwickelt und an der Abstimmung gearbeitet, damit unserer Fahrer die Walzen länger am Leben erhalten können. Diese Arbeit macht sich nun bezahlt.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5