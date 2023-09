Probleme von Lewis Hamilton: Mercedes sieht Ursachen

​An den vergangenen vier GP-Wochenenden hatte Lewis Hamilton in der Quali gegen seinen Mercedes-Stallgefährten George Russell nur einmal die Nase vorn. Was ist los mit dem siebenfachen Champion?

Nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Japan in Suzuka trat Mercedes-Superstar Lewis Hamilton vor die Medienvertreter und sagte: «Mir fehlte das Vertrauen ins Auto. Es war schwierig, die richtige Fahrzeug-Balance zu finden, und wir schafften es eine ganze Weile lang nicht, das in den Griff zu bekommen.»

In der Quali lief es dann besser, mit Hamilton auf Startplatz 7 vor George Russell, zum ersten Mal Lewis wieder schneller als sein junger Stallgefährte, nach drei Quali-Niederlagen in Serie.

Merkwürdig: Vor der Sommerpause hatte das noch ganz anders ausgesehen – da hatte Hamilton in sieben Qualifikationen sechs Mal die Nase vorn, einschliesslich seiner grandiosen Pole-Runde auf dem Hungaroring.

Wieso tut sich Hamilton derzeit so schwer? Andrew Shovlin im Fahrerlager des Suzuka Circuit: «Das Auto ist bisweilen knifflig. Wenn wir es zu Beginn des Trainings nicht ins beste Arbeitsfenster bringen, dann wird es für den Fahrer ganz schwierig.»

Was Hamilton selber zugegeben hat: Vor dem Hintergrund des schwierig abzustimmenden Autos geht er mehr Experimente ein als George Russell, das hat so manches Training kompromittiert.

«Ein weiteres Problem besteht darin, dass es heute nicht gegeben ist, den Schritt ins zwei und ins dritte Quali-Segment zu schaffen. Noch vor ein paar Jahren hast du in der Mitte von Q1 und Q2 eine schnelle Runde hingelegt, dann hast du gewusst, du bist eine Runde weiter. Heute ist die Leistungsdichte im Feld so hoch, dass dies für uns nicht mehr möglich ist.»



«Einst sind wir sogar mit einem Satz Reifen die ersten beiden Quali-Segmente gefahren. Aber jetzt: Das Feld eng beisammen, die Reifen vielleicht wegen Verkehrs nicht optimal aufgewärmt, und schon steckst du in Schwierigkeiten.»



Was auffällt: Mercedes hat oft Probleme am Freitag, in der Regel läuft es am Samstag besser, aber am besten sind Hamilton und Russell dann, wenn es drauf ankommt – im Grand Prix.



Andrew Shovlin weiter: «Die Leistungen von Lewis am Sonntag sind über jeden Zweifel erhaben. Auch aus problematischer Position fährt er jedes Mal üppig Punkte ein.»



Ein Blick auf die WM-Tabelle zeigt: Elf Mal unter den besten Fünf in 16 Rennen, jedes Mal in den Punkten, nur Max Verstappen war ebenfalls bei jedem Grand Prix in den Top-Ten.



Shovlin: «Unser Renntempo ist in Ordnung. Aber in der Quali tun wir uns oft schwer, die Leistung auf den Punkt zu bringen, ganz besonders in Bezug auf das heikle Aufwärmen der Reifen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5