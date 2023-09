Simulator-Einsatz: Wann kehrt Ricciardo zurück?

Daniel Ricciardo hat nach seinem Handbruch vier Rennen bereits verpasst, er wird bei AlphaTauri von Liam Lawson ersetzt. Wann kehrt der Australier zurück?

Daniel Ricciardo ist frustriert. Das Comeback bei AlphaTauri lief gerade an, die Verbindung zwischen dem Auto und ihm wurde immer besser, als er in Zandvoort verunfallte und sich einen Mittelhandknochen links brach.

Das Ergebnis: Eine Zwangspause für den Australier, der nun insgesamt bereits vier Rennen verpasst hat. Er wird durch Liam Lawson ersetzt, der starke Leistungen zeigt. Klar ist: Ist Ricciardo wieder fit, kehrt er in den AlphaTauri zurück.

Doch wann wird das sein? Das ist weiterhin offen. Zunächst hieß es, dass das Rennen in Katar am 8. Oktober angepeilt wird, doch zuletzt legten sich die Verantwortlichen auf kein Datum mehr fest.

Ricciardo verriet «Perth Now», dass es in seiner Reha «weiter vorangeht». Er wird sich in diesen Tagen in einen Simulator setzen, kündigte er an.

«Das ist sozusagen mein erster Versuch, um zu sehen, wo ich stehe, um von dort aus eine Entscheidung treffen zu können», so der 34-Jährige.

«Ich möchte definitiv wieder dabei sein in ... », sagte Ricciardo, zögerte, und sagte: «In den nächsten Wochen. Das ist der Plan.» Wahrscheinlich werde er nach diesem Wochenende mehr wissen, so Ricciardo.

Jonathan Eddolls, Chef-Renningenieur von AlphaTauri, hatte im Fahrerlager von Suzuka bereits verraten, dass der achtmalige GP-Sieger vor der Rückkehr im Simulator sitzen wird: «Wir haben vor dem Comeback noch eine Simulator-Session geplant, denn seinerseits und auch unsererseits besteht kein Grund, ihn verfrüht wieder auf die Strecke zu schicken. Das Schlimmste wäre, wenn er zurückkehrt, bevor alles richtig verheilt ist, was zu Problemen führen könnte.»

«Der Simulator ist ein gutes Mittel, um zu sehen, wie er am Steuer mit den Belastungen eines Einsatzes zurechtkommt. Ich denke, die letzte Entscheidung wird wohl eher von ihm gefällt als von uns», erklärte Eddolls. «Er weiß besser als alle anderen, wie es mit seiner Genesung und den Schmerzen in der Hand aussieht. Wir werden ihn auf jeden Fall nicht unter Druck setzen, denn wir haben derzeit drei gute Fahrer.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5