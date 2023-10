Lewis Hamilton: Die Wahrheit über das Ferrari-Angebot

Lewis Hamilton hat seinen Vertrag bei Mercedes verlängert, er wurde aber immer auch mit Ferrari in Verbindung gebracht. Jetzt spricht der Brite über angebliche Angebote der Italiener.

Solange Lewis Hamilton seinen Vertrag bei Mercedes nicht verlängert hatte, waren angebliche Ferrari-Angebote ein beliebtes Dauergerüchte. Die Zahlen, die dabei herumschwirrten, hatten es in sich. Doch Hamilton bleibt Mercedes weiterhin treu.

Er habe «nicht wirklich» an einen Wechsel gedacht in all den Jahren, sagte er dem Blick. Also auch nicht an einen Wechsel zu Ferrari.

Und die angeblichen Angebote? Gab es mal eines? «Nie. Okay, wir haben sicher mal ein paar belanglose Gespräche geführt. Ich kenne viele gute Leute dort. Aber ich fühlte mich nie bereit, nach Italien zu ziehen», sagte Hamilton.

Dafür ist er aber bereit, weiter in der Formel 1 zu fahren, auch wenn er das eigentlich nicht so lange wollte., «Ich muss gestehen, dass ich meine Liebe zu diesem Sport unterschätzt habe. Aber es ist eine Liebe-Hass-Story geworden. Es gibt Tage, an denen ich am liebsten nicht ins Cockpit steigen würde», gestand der 38-Jährige.

Am Ende überwiege bei ihm die Lust, so Hamilton. «Auch die Duelle mit meinem Teamkollegen George (Russell, Anm.d.Red.) geben mir die Motivation. Da musst du immer hellwach sein», so der siebenmalige Weltmeister.

Er ist davon überzeugt, dass er bald wieder einen Sieg feiern kann. Der letzte gelang ihm 2021 in Saudi-Arabien, vor fast zwei Jahren also. «Wir werden zurückkommen. Wir schaffen das», versicherte Hamilton: «Der nächste Schritt aufs oberste Podest wird kommen. Und es wird wohl mein größter Triumph in meiner Karriere sein.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5