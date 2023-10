Max Verstappen: «Ich mache mich nicht verrückt»

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen fährt seinem dritten WM-Titel entgegen, schon beim Sprint von Katar am 7. Oktober kann er alles klarmachen. Was 2023 auffällt: Die Gelassenheit des Niederländers.

Max Verstappen, der alte und der neue Weltmeister: Mit grosser Wahrscheinlichkeit verteidigt der 26-jährige Niederländer am kommenden Wochenende auf dem Losail International Circuit seinen Fahrer-WM-Titel erfolgreich und macht sich damit zum dritten Mal in Folge zum Formel-1-Champion.

Auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko staunt über die Art und Weise, wie Verstappen in dieser Saison von Sieg zu Sieg geflogen ist: «Er ist beim Speed noch besser geworden, und er schüttelt das alles mit einer Leichtigkeit und Souveränität aus dem Ärmel, die unglaublich ist. Auch im Reifenmanagement ist er zeitweise der Beste im Feld.»

Das ist vielleicht der grösste Unterschied zu den ersten Formel-1-Jahren von Verstappen: Max ist viel geduldiger als früher, mit den Siegen und den ersten beiden Titel kam sehr viel Gelassenheit.



Aber wie schätzt sich Max Verstappen selber ein? Der inzwischen 48-fache GP-Sieger sagt im Red Bull-Podcast Mind Set Win: «Ich liebe meinen Job, aber ich mache mich nicht verrückt. Ich stelle mir nicht zu viele Fragen. Ich nehme die Dinge, wie sie auf mich zukommen.»



«Es bringt nichts, die Dinge zu verkopfen. Ich will jedes Mal meine beste Leistung bringen, wenn ich in den Rennwagen steige. Und wenn das mit dem Laufe der Zeit bedeutet, dass ich den einen oder anderen Rekord breche, dann schön, aber das steht für mich nicht im Vordergrund. Mir ist wichtiger zu wissen, dass ich in einer bestimmten Situation das Maximum herausgeholt habe. Aber klar ist unter dem Strich immer mein Ziel, den WM-Titel erfolgreich zu verteidigen.»



Immer wieder wird der Sohn des früheren GP-Piloten darauf angesprochen, welcher Sieg ihm von allen der liebste ist. Max meint: «Deinen ersten Grand-Prix-Triumph vergisst du nie. Aber mir macht auch diese Saison viel Freude, weil wir auf so hohem Niveau fahren. Ein Teil dieser Erfolgswelle zu sein, das macht mich stolz.»



Als Max Verstappen diese unfassbare Serie von zehn Siegen in Folge hinlegte, sagte er immer wieder: «Ich weiss, wie schnell sich die Dinge ändern können. Wir dürfen uns über den Erfolg freuen, aber mir ist klar, dass die Serie früher oder später zu Ende geht.»



In Singapur war es dann so weit: Red Bull Racing versemmelte die Abstimmung, Verstappen rettete einen fünften Platz und stand erstmals 2023 nicht auf dem Siegerpodest.



Nun sagt Max: «Ich habe keine Angst vor dem Verlieren. Ich hasse es zwar, aber das ist nun mal Teil des Sports. Unterm Strich musst du dir dessen bewusst sein, dass du als Sportler viel öfter verlierst als gewinnst. Die Leute sagen immer, dass ich so oft gewonnen habe. Aber bei noch mehr Rennen habe ich verloren. Ich ging auch durch diese Phase, in welcher wir als Team wussten – wir sind eigentlich nicht siegfähig. Umso mehr musst du die guten Zeiten zu schätzen wissen.»



Max Verstappen hat mit dem Red Bull Racing RB19 das beste Auto im Feld, aber das ist für ihn nicht der wichtigste Aspekt dieser Saison: «Der einflussreichste Faktor ist die Konstanz. Es nützt nichts, wenn du ein schnelles Auto hast, dann aber an gewissen Wochenenden keine Leistung bringst. Auch wir hatten 2023 nicht immer die einfachsten Wochenenden, aber wir haben es in den meisten Situationen geschafft, dann am besten zu sein, wenn es drauf ankommt – im Rennen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5