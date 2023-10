Max Verstappen: Bewegende Worte über Red Bull Racing

​Formel-1-Champion Max Verstappen ist erleichtert, sein dritter Titel mit Red Bull Racing ist im Trockenen. Der 26-jährige Niederländer sagt sichtlich bewegt, wieso ihm dieser Titel von allen der liebste ist.

Das war keine Fahrt zum WM-Titel in diesem Jahr, das war über weite Phase eine Machtdemonstration von Max Verstappen. Er hat dieser Saison 2023 seinen Stempel aufgedrückt, aber ironischerweise hat er mit einem zweiten Platz den erneuten WM-Triumph sichergestellt – in einem Sprint zumal.

Max über sein Rennen: «Das war alles nicht so einfach. Beim Start haben die Fahrer mit weichen Reifen Katz und Maus gespielt mit uns, die wir auf mittelharten Walzen unterwegs waren. Ich verlor einige Ränge. Ich wollte geduldig bleiben, denn ich wusste, dass wir in diesem Jahr in Sachen Reifenverschleiss gut sind. Aber die zahlreichen Safety Car-Phasen haben uns nicht in die Hände gespielt.»

«Ich habe zudem Zeit hinter Russell verloren, sonst hätte es vielleicht gegen Piastri gereicht. Aber dieses nagende Gefühl verflog nach dem Sprint schnell, denn der dritte Titel ist im Trockenen, und letztlich war mir nur das heute wichtig.»

Verstappen ist sichtlich bewegt, als er fortfährt: «Das ist ein ganz besonderes Jahr, und ich habe schon ein paar Mal betont, wie wichtig es ist, das zu geniessen. Wir haben einen tollen Lauf, so viele fabelhafte Siege, nun beide Titel erfolgreich verteidigt – das macht uns richtig stolz, und wir müssen diesen Moment geniessen. Ich glaube nicht, dass es viele solche Jahre geben wird. Umso wichtiger ist es, das richtig auszukosten.»



Und wie kostet Max das am Abend seines Titelgewinns aus? Verstappen zwinkert und flunkert die Journalisten an: «Nun, das eine oder andere Mineralwasser werde ich mir schon gönnen, aber ich verspreche, dass ich morgen wieder in guter Form antrete.»



Max ist nun dreifacher Formel-1-Champion, er steht auf einer Stufe mit ganz Grossen dieses Sports – Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jack Brabham. Ist das schon eingesichert? Verstappen: «Noch nicht so richtig. So etwas hätte ich mir nie träumen lassen, als ich Richtung Formel 1 strebte.»



«Mein Ziel bestand immer darin, es in die Königsklasse zu schaffen, dort zu gewinnen und idealerweise den Titel zu holen. Das habe ich 2021 zum ersten Mal geschafft, und damals dachte ich mir – alles, was jetzt noch kommt, das ist ein Bonus. Und so sehe ich das noch immer.»



Und wieder wird Max emotional: «Ich bin sehr dankbar dafür, was ich mit dieser tollen Mannschaft erreichen darf. Und besonders diese Saison ist wie gesagt eine, über die wir noch in vielen Jahren sprechen werden, da bin ich mir ganz sicher.»



«Und das ist ja nicht nur die sportliche Seite mit all diesen Siegen. Es ist vielmehr auch die menschliche – es macht einfach so viel Spass, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, wir haben einen tollen Teamgeist bei Red Bull Racing, da ziehen alle am gleichen Strang, und die Leute arbeiten Tag und Nacht, um mir ein solches Auto hinzustellen. Das weiss ich zu schätzen.»



Wie würde Max seine drei Titel vergleichen? «Was die Erfolge angeht, so ist dies der beste, denn in keiner Saison waren wir so überlegen. Natürlich ist der erste Titel immer etwas ganz Besonderes, so wie du auch deinen ersten Sieg immer in Erinnerung behalten wirst, egal wie viele Grands Prix du noch gewinnst.»



«Jeder Titel war anders: Der erste war sehr, sehr emotional, weil es halt der erste war und wegen der Art und Weise, wie er damals 2021 in Abu Dhabi zustande gekommen ist. Der zweite war besonders, weil wir bestätigen konnten, dass wir nicht aus Zufall Weltmeister geworden waren. Aber dieser hier ist mir fast der Liebste, weil ich glaube, dass es unser bestes gemeinsames Jahr ist. Ich glaube auch, diese ist das beste Auto, das ich bei Red Bull Racing bewegen konnte.»



Oft haben uns Fahrer erzählt, sie hätten vom ersten Test mit einem neuen Rennwagen gespürt – das wird ein tolles Jahr oder eher eine zähe Saison. Wie sieht das Max? «Ich finde das immer ein wenig schwierig einzuschätzen. Natürlich bekommst du schnell mal ein Gefühl für den Wagen, im Guten wie im weniger Guten, aber letztlich weisst du ja nie, was die Konkurrenz machen wird.»



«Ich bin eigentlich davon aus, dass wir mit sehr viel Gegenwind unserer Rivalen rechnen müssen. Und ich war in Bahrain ziemlich verblüfft davon, wie gut das gelaufen ist. Aber auch da war ich mir meiner Sache noch nicht sicher. Denn Bahrain ist nur eine Momentaufnahme und vielleicht auch nicht die aussagekräftigste Strecke, was die Qualitäten eines Rennwagens als Allrounder angeht. Aber als wir dann in der Folge auf ganz unterschiedlichen Typen von Strecken schnell waren, da ahnte ich, dass wir ein gutes Jahr haben werden.»





Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08. Alex Albon (T), Williams, +19,864

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 22

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5