«Sport und Talk» auf ServusTV: Gerhard Berger zu Gast

Am Montag ist bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV Gerhard Berger zu Gast. Das große Thema: Weltmeister Max Verstappen.

Schon der Ausfall von Teamkollege Sergio Pérez im Sprint von Katar reichte dem letztlich zweitplatzierten Max Verstappen, um sich vorzeitig die Weltmeisterkrone in der Formel 1 aufzusetzen. Am Ende wurde Verstappen Zweiter und bejubelte bereits am Samstag den dritten Titel.

Mit dem Titelhattrick reiht sich der Superstar in Diensten von Red Bull Racing neben Legenden der Königsklasse wie Ayrton Senna oder Niki Lauda ein.

Fußball: Vergeben und verkauft – das Spiel der FIFA mit der Weltmeisterschaft

Die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 nach Europa, Afrika und Südamerika dürfte den Weg für Saudi-Arabien als Ausrichter der folgenden Endrunde ebnen, zumal das Königreich zwischen Rotem Meer und Persischem Golf seine Bewerbung bereits angekündigt hat und ohnehin das kontinentale Rotationsprinzip gilt. Der Vorgang scheint ganz nach dem Geschmack von Gianni Infantino zu sein. Ohne Rücksicht auf Verluste treibt der FIFA-Präsident die Kommerzialisierung des Weltfußballs voran. Überdreht der Schweizer das Rad?

Radsport: Felix Austria – ein österreichischer Etappensieger bei der Tour de France

Im vergangenen Juli schrieb Felix Gall rot-weiß-rote Radsportgeschichte. Zwar ist der Osttiroler der bereits vierte Österreicher, der einen Teilabschnitt bei der Tour der France für sich entscheiden konnte. Der Bergspezialist durfte aber gleich über den Sieg bei der mit über 5000 Höhenmetern gespickten Königsetappe von Saint-Gervais-les-Bains nach Courchevel jubeln. Lohn der Mühe: Bei der Wahl zum Sportler des Jahres gilt der Osttiroler als Topanwärter auf die prestigeträchtige Niki-Trophäe.

Moderation: Christian Baier

Die Themen:

Formel 1: Großer Preis von Katar

Fußball: WM-Vergabe 2030

Radsport: Felix Gall exklusiv

Die Gäste:

Gerhard Berger (10 Grand-Prix-Siege)

Christian Danner (36 Grand-Prix-Starts)

Dr. Gerhard Kuntschik (Motorsport-Journalist)

Peter Stöger (ehemaliger Trainer, u.a. Borussia Dortmund, 1. FC Köln)

Georg Pangl (ehemaliger Bundesliga-Vorstand und UEFA-Manager)

Michael Wanits (ServusTV-Fußball-Kommentator)

Felix Gall (Sieger Königsetappe Tour de France 2023)

Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5