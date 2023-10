Max Verstappen: «Da sahen wir als Sport doof aus» 08.10.2023 - 23:00 Von Mathias Brunner

© LAT Max Verstappen nach dem Katar-GP

​In Katar sicherte Max Verstappen am Samstag seinen dritten WM-Titel und am Sonntag seinen 49. GP-Sieg in der Königsklasse. «Aber die Formel 1 hätte nicht als erste Serie auf dem neuen Belag antreten sollen.»