Kimi Räikkönen: Umzug vor der Schweiz nach Italien

​Italienische Medien melden: Formel-1-Champion Kimi Räikkönen wird künftig in Como leben und seinen Wohnsitz in der Schweiz aufgeben – wegen der Kartkarriere seines Sohnes Robin.

Seit 2009 lebt der 21-fache GP-Sieger Kimi Räikkönen in der Schweiz, genauer in Baar (Kanton Zug). Dort hat er damals für rund 30 Millionen Euro eine Villa erworben. Doch nun schreibt mein Kollege Leo Turrini in seinem Blog «Profondo Rosso»: «Kimi wird die Schweiz verlassen und mit seiner Familie nach Como ziehen.»

Auch die Regionalzeitung «La Provincia di Como» hat berichtet, der Formel-1-Champion des Jahres 2007, vorderhand letzter GP-Star als Weltmeister mit Ferrari, wird nach Como kommen, ein Haus wird derzeit nach Wünschen des Finnen umgebaut.

Der Grund für den Tapetenwechsel, gemäss der Provincia di Como: die Kartkarriere von Kimis Sohn Robin (8). Die Kartpiste «South Garda Karting» in Lonato liegt rund 160 Kilometer von Como entfernt, und «Iceman» Kimi will den den italienischen Kartbahnen einen kürzeren Weg haben als von Baar aus.

Robin Räikkönen hat in diesem Jahr sein erstes Kartrennen gewonnen und dabei Konkurrenten geschlagen, die teilweise drei Jahre älter und erheblich erfahrener sind.