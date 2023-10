Charles Leclerc (Ferrari): Infektion, Schmerzmittel

Der Monegasse Charles Leclerc ist wegen zu sehr abgeschliffener Bodenplatte nach dem USA-GP disqualifiziert worden. Das passt perfekt zu einem missglückten Renntag.

Nico Hülkenberg wunderte sich nach seinen ersten Trainingsrunden auf dem Circuit of the Americas: «Die Bahn ist viel welliger, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich wurde so durchgeschüttelt, dass ich Angst hatte, eine Gehirnerschütterung zu bekommen.»

Bei all diesen Wellen und Buckeln und Schlägen ist ungefähr das Letzte, was ein Formel-1-Fahrer haben will – Zahnschmerzen. Doch genau daran litt an diesem Wochenende Charles Leclerc, wie der Ferrari-Pilot nach seiner Fahrt zum sechsten Platz zugab.

«Ich habe eine Zahn-Infektion, wir vermuten, es ist ein Weiseheitszahn, der da Ärger macht. Am Donnerstag war es wirklich sehr übel, am Freitag auch, dass beruhigte sich das Ganze ein wenig.»

Das hat einen Grund, wie der fünffache GP-Siger weiter ausführt: «Seit Donnerstag werfe ich massiv Schmerzmittel ein, auch vor dem Grand Prix. Im Moment ist es nicht so schlimm. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass die Schmerzen meine Leistung beeinträchtigt haben.»



Wie es mit dem Zahn weitergeht, ist noch völlig unklar. Schon in wenigen Tagen muss Leclerc wieder ins Auto, dann beginnt am Freitag das GP-Wochenende von Mexiko, in der Woche darauf wird in Brasilien gefahren.



Der wahre Schmerz kam für Leclerc ohnehin, als er die Rennstrecke längst verlassen hatte – Disqualifikation wegen zu sehr abgeschliffener Bodenplatte.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10