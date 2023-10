Mick Schumacher zu Alpine-Test: «Klaustrophobisch!»

Mick Schumacher wägt seine Optionen für 2024 ab. Zuletzt absolvierte er einen Test im Hypercar von Alpine. In Austin berichtete er darüber.

Mick Schumacher hat in der vergangenen Woche den angekündigten Test im Hypercar von Alpine absolviert. Beim Formel-1-Wochenende in Austin war er wieder als Ersatzfahrer von Mercedes im Einsatz – und berichtete von der ganz neuen Erfahrung, die er im Renner von Alpine gemacht hat.

«Es ist ein ganz anderes Feeling. Das Auto ist relativ groß, relativ schwer. Das Cockpit ist komplett geschlossen, was sich zu Beginn etwas klaustrophobisch angefühlt hat. Aber ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt. In Bezug auf das Rennen fahren ist es schon etwas anders, weil man sich das Auto teilt. Das ist in gewisser Weise spannend. Das Auto muss 24 Stunden durchhalten. Es ist eine andere Challenge», sagte Schumacher, der für 2024 wohl kein Stammcockpit in der Königsklasse bekommen wird.

Deshalb will er auf jeden Fall wieder Rennen fahren, die WEC wäre eine Möglichkeit. Die Umstellung sei gar nicht so einfach gewesen, erklärte Schumacher. Speziell ist laut Schumacher zum Beispiel der Umstand, dass man die Vorderreifen nicht wirklich sieht.

«Man merkt nie, ob der Reifen jetzt stehen bleibt oder nicht. Man hat kleine Lichter, die das anzeigen, aber sonst gar nichts. Es war ein bisschen abstrakt, sich da reinzusetzen in ein komplett geschlossenes Cockpit und keinen Wind abzukriegen. Die größte Umstellung war für mich aber der Luftzug im Rücken. Dort gibt es ein Cooling-System, das Luft reinbläst und da war ich gar nicht so wirklich darauf vorbereitet am Anfang», so Schumacher.

Das Setup sei nicht optimal, sagte er. «Wir haben das Le-Mans-Setup gehabt auf einer Strecke, wo High-Downforce-Setup angesagt ist. Darum hat es sich langsam und sehr träge angefühlt. Aber das kommt natürlich auch vom Gewicht mit 1000 Kilogramm. Man hat auch Traktionskontrolle, was nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl ist.»

Und wie geht es nun weiter? Das muss sich erst zeigen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte betont, dass die Silberpfeile Schumacher als Ersatzmann behalten würden, wenn sich das mit einem Alpine-Engagement vereinbaren lassen würde.

Er kündigte an: Nach der Abreise aus Austin «schauen wir uns nochmal alles an und haben dann hoffentlich ein paar Optionen».

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10