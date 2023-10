Pérez: Nach der Krise endlich ein Aufwärtstrend?

Sergio Pérez konnte beim USA-GP in Austin ein kleines Erfolgserlebnis feiern. Kann der Mexikaner seinen Platz für 2024 verteidigen? Der Aufwärtstrend könnte helfen.

Bekommt Sergio Pérez doch noch die Kurve? Der stark in der Kritik stehende Mexikaner wurde beim USA-GP, auch begünstigt durch die Disqualifikation von Lewis Hamilton, Vierter. Von den Verantwortlichen bei Red Bull Racing gab es dafür ein Lob.

«Er ist ein ordentliches Rennen gefahren. Er hat gute Fortschritte gemacht», sagte Teamchef Christian Horner.

«Sein Rennen war fehlerfrei und seine Gesamtleistung war gut und zufriedenstellend», sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko.

«Vom neunten Startplatz aus hat er das Maximum herausgeholt. Auf dem Medium fuhr er die gleichen Rundenzeiten wie Max (Verstappen)», so Marko weiter. «Ein klarer Aufwärtstrend bei Checo.»

Der ist auch bitter nötig, denn Pérez steht in dieser Saison klar im Schatten seines RBR-Teamkollegen Max Verstappen. Pérez wur4de bereits einige Male angezählt, die Verantwortlichen stärken ihm aber noch den Rücken. Sein Vertrag läuft noch bis Ende 2024.

«Wir können nun auch in Zukunft bessere Leistungen von ihm erwarten. Normalerweise verbringen die Fahrer einen Tag pro Woche im Simulator, aber er hat von sich aus darum gebeten, drei Tage im Simulator verbringen zu können, bevor er hierherkam», verriet der Österreicher: «Das zeigt, dass es ihm ernst damit ist, wieder konkurrenzfähig zu werden», sagte Marko.

Pérez selbst ist optimistisch, am kommenden Wochenende einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Große Unterstützung ist ihm gewiss, denn die Formel 1 macht Station in Mexiko.

«Manchmal war unser Speed sehr gut, manchmal fehlte er uns», sagte Pérez. «Aber wir wissen, was wir falsch gemacht haben, deshalb bin ich für Mexiko sehr optimistisch.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10