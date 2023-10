F1 Academy: Marta Garcia ist die erste Titelträgerin

Marta Garcia ist die erste Gewinnerin der F1 Academy. Im Rahmenprogramm des Formel-1-Grand-Prix in Austin feierte die 23-Jährige ihren siebten Sieg der Saison und den Titelgewinn.

Die Deutsche Carrie Schreiner (ART) konnte in Austin keine Punkte erzielen und beendete die Saison in der neu gegründeten Frauen-Rennserie auf dem elften Platz. Sie konnte in Zandvoort einen Rennsieg feiern.

Die F1 Academy, Nachfolgerin der W-Series, bietet Rennfahrerinnen eine neue Plattform, um ihr Können zu demonstrieren und den Sprung in die Formel 1 zu schaffen.

Bianca Bustamante, eine Fahrerin der F1 Academy, schrieb zuletzt Schlagzeilen, als sie während des US-GP als erste Frau in McLarens Fahrerentwicklungsprogramm aufgenommen wurde. Garcias Performance und ihr Titel dürften Eindruck hinterlassen haben.

«Ich fühle mich wirklich gut, unglaublich. Als ich gewonnen habe, als ich die Zielflagge überquert habe, habe ich es noch nicht wirklich gefühlt, ich weiß nicht warum! Aber danach, in der Auslaufrunde, wurde ich ein bisschen emotional und dachte an all die harte Arbeit, die wir dieses Jahr mit dem Team geleistet haben. Es ist natürlich großartig, den Titel zu gewinnen, der erste Champion der F1 Academy zu sein, das ist ein tolles Gefühl», sagte Garcia.

In der nächsten Saison wird die Rennserie auf den Formel-1-Strecken in Saudi-Arabien, Miami, Spanien, den Niederlanden, Singapur, Katar und Abu Dhabi ausgetragen. Garcia wird als amtierende Meisterin ins Rennen gehen. Die Rennen werden live im TV übertragen, in Deutschland beim Pay-TV-Sender-Sky.

Darüber hinaus erhalten zehn auserwählte Fahrerinnen der F1 Academy zukünftig Unterstützung von den derzeit aktiven Formel-1-Teams, was die Karriereaussichten steigern dürfte.

«Es ist mega, dass die F1 Academy jetzt immer zusammen mit der Formel 1 fährt und alles live im TV zu sehen ist. Das wird Frauen im Motorsport nochmal einen ordentlichen Schub geben», sagte Schreiner.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10