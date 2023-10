Vasseur zu Leclerc-Kritik: Keine gute Wahl getroffen

Noch bevor die Disqualifikation von Charles Leclerc feststand, deutete sich bei Ferrari ein Zoff um die richtige Strategie an. Teamchef Fred Vasseur reagierte etwas verschnupft auf die Leclerc-Kritik.

Charles Leclerc war nach dem USA-GP komplett bedient. Und das schon bevor feststand, dass er disqualifiziert wurde, weil die Bodenplatte nicht dem Reglement entsprach. Er war nur Sechster geworden und hatte sich während des Rennens mehrfach beschwert.

Den Monegassen hatte die Ferrari-Strategie genervt. «Das war die falsche Strategie. Eine Einstopp-Strategie in einem solchen Rennen war nicht der richtige Weg. Aus irgendeinem Grund sagten unsere Zahlen, dass ein Einstopper viel näher an einem Zweistopper liegen müsste, und das ist ganz offensichtlich nicht passiert. Jammerschade!»

Leclerc weiter: «Ich verstehe nicht, wieso unsere Zahlen da ein so falsches Bild erzeugen können. Das müssen wir uns unbedingt anschauen. Wenn ich von Pole losfahre und am Ende liegt Carlos zehn Sekunden vor mir, dann kann einfach etwas nicht stimmen.»

Wenn man sich die gesamte Saison anschaue, dann habe es gute Rennen gegeben, so Leclerc, «andere Rennen, wo wir nicht die besten Entscheidungen getroffen haben. Wenn man nicht die Pace im Auto hat, ist jede Wahl schlecht, denn dann ist man langsamer. Hinterher ist man schlauer. Es war definitiv eines dieser Rennen, bei dem die Strategie nicht gestimmt hat».

Was sagt Teamchef Freed Vasseur zu der Kritik seines Topstars? «Ich bin mir nicht sicher, ob er sich über das Warum beschwert hat, denn das weiß er. Die Situation ist die, dass die Strategie am Ende des Rennens nicht gut war. Wir haben keine gute Wahl getroffen. Aber so ist das Leben», sagte Vasseur bei Sky, auch er sprach, bevor die Disqualifikation feststand.

Er erklärte auch, wie es zu der Strategie kam. «Weil der Verschleiß an Charles' Auto am Anfang sehr gut war. Wir hatten erwartet, dass er länger fahren könnte. Dann haben wir verstanden, dass der Plan nicht gut war. Wir haben einen Fehler gemacht.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10