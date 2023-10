Pérez vs Verstappen: Horner verrät den Wendepunkt

Nach einem guten Start in die Formel-1-Saison ist Sergio Pérez von Max Verstappen demontiert worden. Christian Horner glaubt, den Wendepunkt zu kennen.

Was ist in dieser Saison mit Sergio Pérez passiert? Der Mexikaner lag am Anfang auf Augenhöhe mit Max Verstappen, zumindest nach Punkten. Doch der Niederländer ist inzwischen zum dritten Mal Weltmeister, er hat aktuell 226 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen.

Pérez wurde regelrecht demontiert. Was ist passiert mit dem 33-Jährigen? Für Teamchef Christian Horner gibt es einen «entscheidenden Moment». Es ist der Miami-GP.

Es war das fünfte Saisonrennen. Pérez hatte zu dem Zeitpunkt nur sechs Punkte Rückstand. Er hatte zwei Rennen gewonnen, genauso viele wie Verstappen. Außerdem war der Rückenwind aus dem Aserbaidschan-Wochenende enorm, Pérez hatte Sprint und GP gewonnen. Doch dann kam Miami.

«Dort hatte Checo einen Elfmeter, wenn man so will. Er hatte in Aserbaidschan und in Saudi-Arabien gewonnen, sein Selbstvertrauen war gut. Und dann gewinnt Max das Rennen, obwohl er im Qualifying in eine Rotphase gekommen war und nur als Neunter losfahren konnte», erinnert Horner.

«Ich schätze, das war mental ganz brutal für Checo. Denn bei jedem Sportler spielt die mentale Stärke eine Schlüsselrolle. Und dann kam Monaco und es summierte sich noch mehr auf, weil Max ab dann praktisch immer nur Trumpfkarten ausspielte», so Horner.

Tatsächlich war Pérez nach Miami chancenlos, musste seinen Teamkollegen immer mehr ziehen lassen. Während Verstappen ein Rennen nach dem anderen gewann, bekam Pérez irgendwann gar nichts mehr auf die Reihe, patzte vor allem im Qualifying.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10