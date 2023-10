Mexiko-Einsatz! So bereitet Mercedes Talent Vesti vor

Mercedes-Junior Frederik Vesti gibt am Wochenende sein Debüt an einem Formel-1-Rennwochenende. Auf den Einsatz in Mexiko wurde er akribisch vorbereitet. Auch er trug seinen Teil dazu bei.

Frederik Vesti freut sich zu Recht auf seinen ersten Auftritt in einem F1-Auto an einem Grand-Prix-Wochenende. Das wird ein stolzer Moment für den Dänen sein, aber er ist sich auch bewusst, dass er eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hat.

«Es ist mein erstes Freies Training überhaupt, also sind meine Erwartungen natürlich hoch, aber es gibt eine Checkliste, die ich abarbeiten und alle Kästchen abhaken muss, und darauf werde ich mich konzentrieren», sagte Vesti.

Wie hat er sich konkret vorbereitet? «Von meiner Seite aus ist die physische und mentale Vorbereitung auch eines der wichtigsten Dinge. Der Nacken muss im Vorfeld einer Formel-1-Sitzung sehr viel trainiert werden. Die Formel 2 ist schwer zu fahren, aber die Umstellung auf die Formel 1 ist so groß, vor allem körperlich, dass es viele Wochen, fast Monate dauert, eine solche Sitzung vorzubereiten», sagte er.

Er ernähre sich sehr gut, trainiere viel, vor allem den Nacken, und was den mentalen Aspekt angehe, versuche er, die richtigen Erwartungen zu erfüllen, so Vesti: «Es geht nicht unbedingt um Rundenzeiten, sondern darum, so gut wie möglich durch den Tag zu kommen.»

Was macht Mercedes, um ihn auf seinen Einsatz vorzubereiten? «Wir können viele Dinge im Simulator nachstellen. Für Freds Einsatz haben wir eine Sitzung mit Georges Renningenieuren vorbereitet, damit er die gesamte Kommunikation und die Ausdrucksweise, die sie verwenden, durchgehen kann, um sich darauf vorzubereiten, und dann wird er uns auch bei der Arbeit vor dem Event helfen», sagt Zhaoming Li, Senior Performance and Simulation Engineer.

Holly Chapman, Trackside Power Unit Engineer, fügt hinzu: «Um sicherzustellen, dass ein Rookie-Fahrer vollständig auf das Fahren des Autos vorbereitet ist, gehen wir mit ihm einen Foliensatz durch, der alle Grundlagen abdeckt, die er wissen muss. Wenn er mehr Erfahrung gesammelt hat, können wir das dann ergänzen, aber wir passen es wirklich auf den Rookie zu diesem Zeitpunkt an.»

Der Lernprozess geht auch weiter, wenn der Fahrer auf der Strecke ist. Hugues Bretonnier, Senior Performance Engineer, erklärt: «Wie bei den Einsatzfahrern wird es zwischen den Runs die Möglichkeit geben, die Daten zu betrachten. Wir können mit den Ingenieuren besprechen, wie er sein Selbstvertrauen aufbauen und die Geschwindigkeit in einigen Kurven verbessern kann, indem wir verschiedene Werkzeuge an Bord verwenden und das Setup anpassen, um zu versuchen, unser Wochenende gemäß unserem Einsatzplan voranzubringen.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärt: «Ein Einsatz im ersten Training ist der nächste Schritt in seiner Entwicklung und wir freuen uns, dass wir ihm diese Gelegenheit bieten können. Er ist ein talentierter junger Fahrer, der nicht nur schnell, sondern auch aufmerksam ist, und er versteht genau, was das Team von ihm im Auto erwartet. Ich bin mir sicher, dass er eine gute Leistung bringen und eine solide Ausgangsbasis für unsere Arbeit am Wochenende schaffen wird.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10