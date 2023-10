Hülkenberg: «Dann wäre man dauernd schlecht drauf»

Nico Hülkenberg fährt im Herbst seiner Karriere für den US-Rennstall Haas. Vergebenen Chancen trauert der Emmericher aber nicht nach – das würde ihm die Laune verderben.

Mit seinen 36 Jahren befindet sich Nico Hülkenberg im Herbst seiner Karriere. Am Wochenende in Mexiko absolviert der Deutsche sein 200. Rennen in der Formel 1. Er wartet weiterhin auf seinen Sieg, ebenso auf einen Podestplatz.

Beides ist mit Haas nahezu unmöglich, und auch in der Vergangenheit war es nicht einfach, denn Hülkenberg hat es nie in ein Topteam geschafft.

«Es geht in der Formel 1 eben viel um Timing, und bei mir hat es einfach nie geklappt mit einem Top-Team», sagte Hülkenberg dem SID: «Ich glaube, es gibt in jeder Karriere gewisse Zeitfenster, in denen die Dinge passieren müssen. Bei mir ist leider immer irgendwas dazwischengekommen, aber ich habe trotzdem noch eine gute, lange Karriere daraus basteln können.»

Zwei Chancen hat es angeblich gegeben, 2020 bei Red Bull Racing, 2013 bei Ferrari. «2020 war es nicht wirklich nah, das war sehr lose und hat sich für mich auch so angefühlt. 2013 war ich viel, viel enger dran - knapp daneben ist aber leider auch vorbei. Am Ende haben sie sich leider anders entschieden», so Hülkenberg.

Bleibt bei ihm dieser Gedanke allgegenwärtig: «Wenn ich in dem anderen Auto säße, würde ich jetzt gewinnen?»

So denkt Hülkenberg nicht. «Wenn man das denken würde, dann wäre man dauernd schlecht drauf, deshalb mache ich das lieber nicht. Man muss das Beste aus dem Material machen, das man hat. Ich habe seit meinem Comeback einfach sehr viel Freude, ich erlebe das Ganze bewusster, genieße dieses Leben als Formel-1-Fahrer mehr. Es fühlt sich gut an, auch wenn wir sportlich natürlich gerne besser dastehen würden.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10