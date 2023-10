Mexiko-GP im Fernsehen: So wird das Wetter

​Am 4. November 1962 fand der erste Mexiko-GP statt, aber erst ein Jahr später gehörte das Rennen zur Formel-1-WM. 60 Jahre später sagen wir, ob das launische Mexiko-Wetter eine Rolle spielt.

Mexiko ist ein Traditions-Grand Prix: Am 4. November 1962 fand der erste Grosse Preis des mittelamerikanischen Landes statt, als Probelauf gewissermassen, ein Jahr später gehörte der Grand Prix zur Formel-1-WM.

Gute Nachrichten für die Formel-1-Fahrer: Die Unwägbarkeit Regen wird sich fürs kommende GP-Wochenende im Autódromo Hermanos Rodríguez von Tag zu Tag verringern.

Am Freitag verabschiedet sich eine Schlechtwetterfront, mit Regenwahrscheinlichkeit bei 40 Prozent, im ersten Training könnte die Bahn noch nass sein.

Am Samstag und soll es gemäss mexikanischer Wetterdienste nicht mehr regnen, Qualifying und Rennen werden bei Idealbedingungen von 25 Grad gefahren, höchstens mit harmloser Bewölkung.



Wie das alles wird, darüber halten wir Sie aus der Qualifikation (28. Oktober 23.00 Uhr europäischer Zeit) und vom Rennen (29. Oktober 21.00 Uhr) mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56



11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10





